Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este sábado, 16 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9529 (San Pedro). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con San Pedro simboliza guía espiritual y apertura de caminos. Representa las llaves del cielo: fe, oportunidades y autoridad moral. Puede señalar necesidad de orientación o validación de tus decisiones. También alude a juicio y perdón: afrontar culpas, buscar redención o cerrar ciclos. Verlo en una puerta marca decisiones cruciales; recibir sus llaves, nuevas responsabilidades y confianza en tu camino.