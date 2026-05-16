Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este sábado, 16 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1540 (El Cura). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con un cura puede reflejar necesidad de guía espiritual y consuelo. Indica búsqueda de perdón, reconciliación con tus valores y deseo de claridad ética ante dilemas o culpas que te inquietan. Si el cura aparece severo, podría advertir autocensura o miedo al juicio social; si es amable, anuncia apoyo, consejos y cierre de ciclos. También puede señalar compromiso, promesas o la necesidad de reconciliar lo espiritual con lo cotidiano.