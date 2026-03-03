Egipto avanza en uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia: la construcción de su primer tren eléctrico de alta velocidad, un corredor que conectará el mar Rojo con el mar Mediterráneo y que promete transformar por completo el transporte del país. El ministro de Transporte, Kamel al-Wazir, lo definió como un verdadero “Canal de Suez sobre rieles”, por su impacto económico y estratégico. La obra principal corresponde a la Línea Verde, el primer tramo de la futura red ferroviaria de casi 2000 kilómetros. Este corredor unirá Ain Sokhna, sobre el mar Rojo, con El Alamein y Marsa Matrouh en el Mediterráneo, atravesando puntos clave como la Nueva Capital Administrativa y la Ciudad 6 de Octubre, donde se construye un enorme centro de mantenimiento de 234 hectáreas. Este complejo incluirá 46 edificios, entre ellos un taller de 67.000 metros cuadrados para reparaciones pesadas, un centro de control y espacio para almacenar hasta 50 trenes. Será uno de los centros ferroviarios más grandes de Oriente Medio y África, y operará las tres líneas que forman parte del proyecto. La línea tendrá una extensión total de 660 kilómetros y permitirá transportar pasajeros y carga productiva en apenas tres horas, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje a través del país. El ministro ordenó que los trabajos se realicen las 24 horas del día para acelerar los plazos, ya que el sistema completo está previsto para 2026. Según la Autoridad Nacional de Túneles (NAT), la infraestructura avanza rápidamente: Además, en la zona de Jardines de Octubre, dentro de la Ciudad 6 de Octubre, ya se realizan los trabajos del centro de mantenimiento que será clave para la operación futura de toda la red. La Línea Verde será la primera en entrar en funcionamiento dentro de una red ferroviaria que podría mover hasta 1,5 millones de pasajeros diarios. El contrato para el desarrollo del sistema fue firmado en 2021, por 4.500 millones de dólares, con un consorcio liderado por Siemens. Egipto también planea incorporar energía solar en las estaciones del tren para reducir la huella de carbono y avanzar hacia un transporte más sostenible. Según el Gobierno, el tren de alta velocidad no solo modernizará el sistema de movilidad del país, sino que además: