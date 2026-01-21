La futura avenida busca convertirse en un eje clave de movilidad para el occidente de Bogotá.

Bogotá enfrenta desde hace años uno de sus mayores desafíos urbanos: la congestión vial. La capital colombiana figura entre las ciudades con peor tráfico del mundo, ubicándose dentro del grupo con mayores niveles de congestión en América latina, de acuerdo con el TomTom Traffic Index 2025.

En horas pico, los desplazamientos pueden duplicar su duración habitual, afectando la movilidad diaria y la productividad.

Ante este escenario, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), avanza en la estructuración de una alianza público-privada (APP) junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, para impulsar una obra vial de gran escala pensada para mejorar la circulación en el occidente de la ciudad.

La iniciativa retoma un proyecto que fue concebido originalmente hace más de seis décadas y que, tras múltiples intentos fallidos, ahora atraviesa una etapa técnica decisiva. Según recolectó La FM, el objetivo es crear un corredor continuo de sur a norte que ayude a descongestionar algunas de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital.

Así será la mega avenida que cruzará Bogotá de sur a norte

La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) estará compuesta por tres tramos que, en conjunto, suman 22,6 kilómetros de extensión. El trazado conectará el municipio de Soacha con el norte de Bogotá, hasta la calle 153.

Según la información oficial del IDU, el proyecto contempla una vía arterial de gran capacidad, con un ancho que oscila entre los 90 y más de 100 metros, diseñada para articular el borde occidental de la ciudad y mejorar la conexión entre distintos puntos estratégicos.

El esquema general incluye:

ALO Sur , con un recorrido cercano a los 10 kilómetros

ALO Centro , de aproximadamente 6 kilómetros

ALO Norte, con una extensión similar

La APP en estructuración se concentra actualmente en el tramo central, que va desde la calle 13 (avenida Centenario) hasta la calle 80, una de las zonas con mayor presión de tráfico.

A cuántas personas beneficiará y qué localidades impactará

Proyecciones citadas por el Concejo de Bogotá estiman que el tramo central de la ALO podría beneficiar de manera directa a más de 2,7 millones de personas, principalmente a través de la reducción de tiempos de desplazamiento y una mejor conectividad vial.

Las localidades con mayor impacto serían Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, además de sectores con alta concentración de población de estratos 1, 2 y 3. El corredor también permitiría aliviar la carga vehicular en vías paralelas que hoy concentran buena parte del tráfico del occidente de la ciudad.

Desde el punto de vista estratégico, la obra cumple un doble rol: completar la conexión entre la ALO Norte y la ALO Sur, y actuar como una alternativa para descongestionar uno de los corredores más críticos de Bogotá.

Qué falta para que comiencen las obras

El avance del proyecto no implica el inicio inmediato de la construcción. Antes de que las máquinas entren en operación, la iniciativa debe cumplir varias etapas formales.

En primer lugar, se desarrolla la fase de estructuración, que incluye estudios técnicos, financieros y jurídicos para definir la viabilidad del modelo de alianza público-privada. Luego, se abrirá un proceso de licitación pública para seleccionar al socio privado encargado de financiar, construir y operar el corredor.

Solo después de completar estos pasos y firmar el contrato correspondiente, podría darse inicio a la etapa de construcción, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el proyecto.