Renuevan la Ciudad de Buenos Aires con obras clave para conectar el norte y sur. Foto: Gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inicia en enero de 2026 una transformación clave en la movilidad urbana con el comienzo de las obras del Trambús T1, el primer sistema de transporte público 100% eléctrico que conectará el sur y el norte porteño.

Esta obra promete revolucionar los traslados diarios al reducir hasta un 40% los tiempos de viaje, beneficiar a más de 50.000 pasajeros por día y ofrecer una alternativa silenciosa, sustentable y cero emisiones.

¿Qué es el Trambús?

El Trambús es un sistema de transporte en superficie avanzado que combina lo mejor del Metrobús con tecnología de punta: vehículos eléctricos de alta capacidad, carriles exclusivos (o preferenciales), paradores accesibles y Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que incluyen semáforos con prioridad (“onda verde”) para optimizar la velocidad, reducir la congestión y aumentar la seguridad vial.

Además, es silencioso, ecológico y accesible para personas con movilidad reducida, con aire acondicionado, Wifi y conectores USB a bordo. Entre sus características más importantes, resaltan:

Longitud: 20 km

Paradores: 71 (35 sobre vereda + 36 en el centro de calzada)

Vehículos: 50 unidades eléctricas en servicio

Frecuencia de paradas: cada 500 metros aproximadamente

Barrios conectados: 8 (Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo)

Integración: 5 líneas de subte (A, B, D, E y H) + 5 estaciones de tren.

Trambus de Buenos Aires

¿En dónde empezarán las obras del Trambús?

Las nuevas intervenciones darán lugar a paradores accesibles, zonas seguras de ascenso/descenso y la infraestructura para vehículos eléctricos. De esta manera, se concentrarán tramos estratégicos de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo/Parque Chacabuco y Nueva Pompeya. Las avenidas con obras principales incluyen: