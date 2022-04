Rematan una isla paradisíaca de Estados Unidos por u$s 125 millones: tiene una historia oscura

Dos islas que pertenecieron al financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein, ubicadas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en el Caribe, se encuentran a la venta por un valor de u$s 125 millones, tasación que los corredores inmobiliarios de islas privadas consideran desmedida.

Las islas, Little y Great St. James respectivamente, salieron al mercado la semana pasada y la intención es venderlas como paquete. Sin embargo, para los especialistas del pequeño mundo de las islas privadas, al comparar el valor que ambos terrenos tienen con otros similares, "no hay datos que justifiquen u$s 125 millones".

Así lo aseveró Farhad Vladi, propietario del corredor Vladi Private Islands: "Mi opinión es que esto es demasiado caro, con diferencia". Además, el manchado nombre de Jeffrey Epstein, condenado por organizar una red de tráfico y prostitución de menores para la elite norteamericana , debería encarecer aún más el valor de estas islas privadas en las que se llevaron en cabo gran parte de sus macabros delitos.

Es por esta misma razón que Little St. James fue nombrada por los locales como "Pedophile Island" o "La isla de los pedófilos": distintas víctimas de Epstein declararon haber viajado allí engañadas para luego sufrir abusos.

EL HISTORIAL DE LAS ISLAS ST. JAMES: FAMOSOS, EXCESOS Y ABUSO SEXUAL

Dentro de las múltiples propiedades del financista fallecido polémicamente en el 2019, la isla Little St. James era una de las preferidas para llevar tanto a las víctimas de abuso sexual como a sus invitados.

Little St. James fue adquirida por el magnate en 1998 e incluye una mansión y cuatro casas de huéspedes, además de un exótico templo de rayas azules y blancas en la cima de una colina, tres playas privadas, dos piletas, un helipuerto y un muelle privado , según indica en su sitio web el grupo de real state Modlin

Por su parte, Great St. James se sumó al patrimonio de Epstein en el 2016. Allí, el pederasta estaba construyendo un complejo que incluía un anfiteatro y una oficina con pileta "bajo el agua". Sin embargo, debido a sus procesos judiciales, en 2018 se emitió una orden de suspensión del trabajo que Epstein ignoró hasta que ingreso a la cárcel en julio del 2019.

La verdadera escena de los crímenes de Epstein y sus invitados ocurrían en Little St. James, donde el magnate de las finanzas solía llevar a menores de edad que llegaban allí engañadas y luego era abusadas o prostituidas.

Little St. James

El jet privado de Epstein, un Boeing 727, incluso llegó a ser apodado "Lolita Express" en referencia a la novela "Lolita" publicada en 1955 por el ruso Vladimir Nabokov, la cual cuenta la historia de una niña de 12 años que entabla una relación de pareja con su padrastro de 40: esto se debe a que los lugareños solían observar a Epstein llegar con adolescentes y otros invitados a bordo.

El jet privado de Epstein albergó a muchas celebridades y nombres reconocidos de la esfera pública, entre ellos, los expresidentes norteamericanos Bill Clinton y Donald Trump, quién aún no había asumido; el actor y director Kevin Spacey, actualmente investigado por casos de agresión sexual; y el actor y humorista Chris Tucker, entre otros. Sin embargo, no todos ellos aterrizaron en las Islas Vírgenes junto a Epstein.

LAS ISLAS EN LA ACTUALIDAD: A LA VENTA CON PRECIOS DESMEDIDOS

Ahora, ambas islas se encuentran a la venta con todas sus comodidades disponibles. Pese a esto, el precio resulta desmedido y el historial del pederasta desluce las paradisíacas vistas de ambas islas, marcadas para siempre bajo el nombre de "La Isla de los Pedófilos" .

El objetivo es que los ingresos de la venta de ambas islas, las cuales preferiblemente se deberían vender en conjunto, sean destinados a financiar las demandas pendientes contra el patrimonio de Epstein: así lo informó el Wall Street Journal.

Sin embargo, los brokers inmobiliarios de la zona aseguran que el valor es desmedido: mientras Little St. James, de 72 acres (28,7 hectáreas), fue adquirida en su momento por u$s 7.95 millones . Great St. James, por su parte, posee 161 acres (65,1 hectáreas) que Epstein compró por u$s 22,5 millones y se encuentra en gran parte sin desarrollar.

Tal como explica Farhad Vladi, el costo de adquisición de ambas islas juntas por parte del abusador fue de unos 30.5 millones de dólares, además de las modificaciones, arreglos y construcciones que realizó luego, por lo que el número cerraría en 35 millones.

Teniendo en cuenta esto, Vladi remarca que, tomando ambas islas, "podría ser posible" pedir u$s 70 millones . Sin embargo, la tasación actual se pasa por mucho de ese número.

Edward Childs, director de la compañía de bienes raíces especializada en las Islas Vírgenes Smiths Gore, apoya la moción de Vladi: "Great St. James es encantador, pero se vendió no hace muchos años por $ 22.5 millones y estuvo en el mercado durante bastante tiempo". Es por esto que asegura que "es difícil explicar cómo eso podría convertirse de repente en 75 millones de dólares".

Además, esta valuación no considera el "fantasma" de Epstein y sus quehaceres ilícitos en las islas, lo que Vladi considera que podría dañar "seriamente" la valoración de los terrenos caribeños. "Nunca querría ir allí con mi esposa y mi familia y disfrutarlo. Está lleno de energía criminal negativa y es muy difícil de vender", subrayó el broker.



Esta misma "energía criminal negativa" le valió un fuerte baja en su valoración a las otras propiedades que Epstein poseía: una mansión que le pertenecía en Nueva York, la cual en su momento salió al mercado por 88 millones de dólares, finalmente se vendió por 51 millones luego de formar parte de su patrimonio.



Por otro lado, su casa de Palm Beach, Florida, fue vendida por u$s 18,5 millones aunque su valor inicial era de u$s 21,9 millones. "El próximo comprador siempre va a tener un pequeño problema de que estas propiedades estuvieron asociados a Jeffrey Epstein", remarca Childs.

Pese a esto, un corredor que representa a una de las tres firmas que se ocupan de comercializar en el exclusivo mercado a Little y Great St. James defendió el precio de tasación: "Los vendedores han hecho su debida diligencia", indicó Nick Bailey, un corredor directivo de Christie's International Real Estate: The Saints.

"Basándose en lo que se ha vendido en los últimos 10 años, y lo que está en el mercado para la venta, han determinado que este es un precio preciso", agregó, remarcando además que la preferencia del vendedor es la de deshacerse de ambas islas juntas "como paquete".

OTRAS OPCIONES

Al realizar una comparación con otras islas privadas disponibles en el mercado en la zona del Caribe, se puede concluir que el valor de Little y Great St. James resulta desmedido.

En contraste, Little Whale Cay, de 40 acres (16,1 hectáreas); se encuentra ubicada en las Bahamas y su valuación asciende a los 35 millones de dólares con una gran variedad de amenities: tiene su propia pista de aterrizaje, puerto deportivo de aguas profundas, casa principal y dos casas de huéspedes , así como, entre otras cosas, un lago privado lleno de flamencos.

Cave Cay, también en las Bahamas, es mucho más amplia: 220 acres (89 hectáreas) valuadas en u$s 55 millones. Esta isla incluye un complejo privado que aún no ha sido construido del todo, un puerto de aguas profundas con 35 muelles, una pista de aterrizaje privada de más de 850 metros y un grupo de casas y edificios de mantenimiento, junto con sus propios paneles solares, instalaciones de desalinización y almacenamiento de agua.