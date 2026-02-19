El ex príncipe Andrés de la Corona Británica, que este jueves cumple 66 años, fue detenido en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres. Según la Policía, el detenido permanece retenido en una comisaría, sin precisar el lugar exacto. El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó al pederasta convicto Jeffrey Epstein documentos sensibles del Gobierno británico. Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal. La primera acusación contra el ex Príncipe apareció en 2015 cuándo la BBC desveló que, la ahora fallecida, Virginia Giuffre había denunciado ante un tribunal de Florida que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era una menor, dentro de una red de “esclavas sexuales” liderada por Epstein. En 2019 el diario británico Daily Mail divulgó imágenes de 2010 en las que el príncipe aparecía en la mansión de Nueva York de Epstein despidiéndose de una joven que abandonaba la vivienda y que coincidió con el encarcelamiento del magnate y el posterior presunto suicidio en la celda en la que esperaba la celebración de su juicio. Los documentos liberados por el Departamento de Justicia de EE.UU. este 2026 contenían más fotos y correos que involucraban al ex miembro de la realeza. El rey británico Carlos III expresó este jueves su “profunda preocupación” por la detención de su hermano bajo la sospecha de mala conducta en cargo público pero recalcó que “la ley debe seguir su curso”. En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un “proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes”. “En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, puntualizó el rey. Mientras este proceso continúa, el monarca admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto. “Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.