La humedad es una de las problemáticas más frecuentes en los hogares y puede manifestarse a través de manchas en las paredes, la aparición de moho e incluso daños estructurales que debilitan los muros. Por eso, es fundamental abordarla cuanto antes y evitar que derive en inconvenientes más graves. En este contexto, existe una planta de interior poco conocida que tiene la capacidad de absorber el exceso de humedad del ambiente. Además de aportar un toque decorativo, resulta una solución natural y efectiva para ayudar a reducir filtraciones y mejorar la calidad del espacio dentro del hogar. Las plantas de interior ideales para combatir la humedad no solo ayudan a disminuir la condensación producida por los vapores de la cocina, el baño o posibles filtraciones externas, sino que también contribuyen a purificar el aire al eliminar toxinas. De acuerdo con Casa Planta Blog, estas especies, muchas de ellas trepadoras o de fácil cuidado, pueden reducir la humedad ambiental entre un 20% y un 30% en espacios cerrados, lo que ayuda a prevenir la formación de moho y a mantener las paredes en buen estado. A diferencia de los dispositivos eléctricos, se trata de una alternativa natural, accesible y decorativa que mejora el aspecto del hogar. Sin embargo, para que su efecto sea realmente eficaz, es fundamental solucionar previamente cualquier filtración o problema en las cañerías. Dentro de la gran variedad de plantas que existen, hay una planta que destaca por ser eficaz para absorber la humedad de las paredes. Se trata del lirio, en estas dos versiones. El lirio verde (Chlorophytum comosum) es una de las plantas más eficaces para absorber la humedad gracias a su gran capacidad de adaptación. Ayuda a captar el exceso de humedad en paredes irregulares y a evitar la aparición de hongos, por lo que resulta ideal para dormitorios o ambientes donde suelen registrarse cambios de temperatura. Además, sus característicos “hijitos” colgantes le aportan un atractivo ornamental y permiten reproducirla con facilidad. El lirio de paz (Spathiphyllum wallisii) sobresale por su gran capacidad para absorber la humedad del ambiente y de las paredes, además de funcionar como un purificador natural que elimina toxinas como el benceno. Sus elegantes flores blancas aportan luz y frescura a los espacios húmedos, y su rendimiento en ambientes cerrados puede igualar o incluso superar al de la sansevieria.