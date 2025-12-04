La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Argentina es obligatoria y cada vez más estricta para revisar que cada auto o moto funcione correctamente y así evitar accidentes en la vía pública. No obstante, hay miles de conductores que desaprueban este trámite por un detalle que no tienen en cuenta.

Se trata de la caja de dirección de los autos, la cual es un componente clave del sistema de dirección que transforma el movimiento del volante en un giro de las ruedas delanteras.

Alerta VTV: el requisito que muy pocos conocen y por el cual te reprueban la verificación, sin excepciones. Foto: Ram Forum / Sloop Web

VTV: te pueden rechazar el trámite por este error

La caja de dirección sirve para transmitir con precisión el giro del volante a las ruedas, evitando al mismo tiempo que las irregularidades del camino se transfieran al volante. Por esta razón, es primordial que su estructura esté en óptimas condiciones para conducir.

De acuerdo al punto 312 del manual de Verificación Técnica Vehicular de CABA, se inspecciona este elemento del auto, teniendo en cuenta estos aspectos:

Comprobar que todos los bulones estén firmemente unidos al chasis y con sus respectivos seguros (chavetas o contratuercas)

No debe haber faltantes

Utilizando el detector de holguras, mover el volante hacia ambos lados

Verificar la no existencia de golpes, huelgos o malos ajustes

Comprobar que el brazo Pitman (si corresponde al modelo) esté firmemente ajustado al eje de salida de la caja de dirección, con su seguro colocado y que no presente partes soldadas ni modificaciones en su estructura

Verificar la correcta fijación de la caja de dirección al chasis o de la misma al soporte y este al chasis.

De esta manera, puede haber tres criterios de evaluación:

Juegos y Desgastes Leves

Juegos y desgastes importantes sin riesgo de rotura

Juegos y desgastes importantes con riesgo de rotura. Falta de seguros. Soldaduras. Fijación al bastidor en mal estado (rechazado).

¿Qué se controla en la VTV?

Durante la VTV, los inspectores de la planta analizan una serie de requisitos cruciales del auto para saber si puede circular de forma segura por la calle:

Emisión de gases.

Emisión de ruidos.

Sistema de dirección y tren delantero.

Sistema de frenos.

Chasis.

Neumáticos.

Luces.

Seguridad y emergencia.

Documentación del vehículo.

Sistema de suspensión.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV en diciembre 2025?

Los valores de la VTV en diciembre de 2025 dependerán de la jurisdicción en que se realice el trámite.

Precios de la VTV en CABA

Autos: $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

Precios VTV PBA