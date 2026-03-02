Después de más de un siglo y medio sin registros oficiales, el Oso pardo volvió a aparecer en las sierras del noroeste de España. Lo que empezó como comentarios aislados y avistamientos esporádicos terminó encendiendo una señal de alerta, esta vez positiva, para el mapa ambiental de la región. Durante años, vecinos y agentes rurales reportaron huellas, rastros y apariciones fugaces en zonas donde la especie se creía definitivamente ausente. Con el correr del tiempo, esos indicios dejaron de ser casos sueltos y empezaron a mostrar un patrón. La confirmación llegó a través de un estudio publicado en Quercus y Actualidad Jurídica Ambiental, elaborado por especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El trabajo documentó 85 registros entre 2012 y 2025 en áreas como La Cabrera, La Carballeda, Sanabria y sectores limítrofes de Ourense, y concluyó que la presencia del animal ya no es ocasional sino estable. En España, el Oso pardo sigue en peligro de extinción y no supera los 400 ejemplares, concentrados entre los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Por eso, su avance hacia nuevas áreas es clave para fortalecer su recuperación y cumplir con las metas ambientales de la Unión Europea. Los registros se repiten en localidades de León y Zamora, donde huellas y fotos ya no hablan de apariciones aisladas sino de un movimiento sostenido que empieza a consolidar un nuevo corredor natural. El regreso no es solo una buena noticia ambiental: también puede tener impacto económico. En Somiedo, el desarrollo del “territorio osero” potenció el turismo de naturaleza y generó ingresos en zonas rurales. La expectativa es que estas sierras puedan replicar ese modelo si logran ordenar la actividad y capitalizar el atractivo. La convivencia, sin embargo, tiene costos. Las incursiones del Oso pardo en colmenares generan reclamos de apicultores, aunque los especialistas señalan que los cercos eléctricos reducen significativamente los daños. En paralelo, la expansión activa obligaciones regulatorias: su presencia estable obliga a revisar áreas dentro de la Red Natura 2000 y podría ampliar zonas estratégicas de conservación. Para los investigadores, no es solo una recuperación ambiental, sino un cambio en la gestión del territorio.