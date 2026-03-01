Un grupo de investigadores suizos ha logrado un avance significativo al realizar un hallazgo sin precedentes: extrajeron oro de 22 quilates a partir de desechos electrónicos comunes, alcanzando este objetivo sin causar daño al medio ambiente. Este descubrimiento científico tiene el potencial de transformar la manera en que se recupera el oro a nivel global, presentando una alternativa más segura y eficiente que podría revolucionar diversas industrias. Lo que anteriormente se consideraba un desafío costoso y contaminante comienza a vislumbrar una solución innovadora. Se trata de un avance que abre nuevas perspectivas en el ámbito del reciclaje. El hallazgo fue realizado por el instituto ETH Zurtich, una universidad pública de gran prestigio fundada en 1854. Un avance reciente, originado en Australia, ha suscitado un notable interés en los sectores relacionados con el método de reutilización que permite la obtención de oro a partir de dispositivos electrónicos. La clave de este avance radica en un procedimiento innovador que posibilita la extracción de oro de máxima pureza sin la necesidad de utilizar químicos tóxicos, los cuales suelen tener un impacto negativo en el entorno natural. Los resultados iniciales publicados por los investigadores revelan datos sorprendentes: el recurso extraído alcanza más del 99% de pureza, un estándar que resulta complejo de alcanzar incluso mediante métodos convencionales de refinado. El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un método que sustituye el uso de cianuro, uno de los compuestos más criticados por su elevada toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia comúnmente utilizada en la potabilización de agua. Adicionalmente, el equipo del ETH Zúrich ha diseñado un procedimiento innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de enlazarse selectivamente con el oro disuelto. A través de un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en su estado puro y el polímero puede ser reciclado, lo que convierte a este método en una alternativa sostenible y económica. Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también representa un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo método reduce significativamente los riesgos ambientales y sanitarios, proporcionando soluciones alineadas con los principios de la economía circular. Entre sus principales ventajas se encuentran: