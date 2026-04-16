La pérdida de biodiversidad en Europa ha sido una constante durante las últimas décadas. Muchas especies han desaparecido o sobreviven en condiciones frágiles, con poblaciones aisladas y sin capacidad real de recuperación. En ese contexto, el caso del lince ibérico marca un punto de inflexión. La especie no solo ha logrado multiplicar su población, sino que ha dejado atrás uno de sus principales problemas históricos: el aislamiento entre núcleos de España y Portugal. Este avance, confirmado por distintos proyectos de conservación, cambia el escenario para uno de los grandes depredadores ibéricos, tal como recoge. El mayor obstáculo para la supervivencia del lince ibérico durante años fue la fragmentación de su población. Los ejemplares quedaban confinados en áreas muy concretas, sin contacto entre sí, lo que reducía la diversidad genética y aumentaba el riesgo de extinción. Ese escenario empieza a revertirse. Según detalla , los linces de España y Portugal ya se están mezclando, algo que durante años no ocurría. Este intercambio genético es clave para fortalecer la especie y garantizar su viabilidad a largo plazo. El proceso se apoya en proyectos que han trabajado en la creación de corredores ecológicos y en la reintroducción controlada de ejemplares. La conectividad entre territorios es ahora uno de los pilares de la recuperación. La evolución de la población del lince ibérico explica la magnitud del cambio. A comienzos de los años 2000, quedaban menos de 100 ejemplares en libertad. Hoy, la cifra supera los 2000 linces en la península ibérica, según datos de programas de conservación respaldados por la administración y la Unión Europea. Este crecimiento responde a una estrategia sostenida en el tiempo. Incluye la cría en cautividad, la liberación de ejemplares, la recuperación del hábitat y la protección del conejo, su principal presa. El Ministerio para la Transición Ecológica detalla estos avances en sus informes sobre conservación de especies, disponibles en. Además, la reducción de atropellos y la mejora de la gestión del territorio han permitido que nuevas poblaciones se expandan y se conecten entre sí. Esto ha hecho posible que el lince ibérico deje de depender de núcleos aislados y pase a formar una red más estable. La recuperación del lince ibérico no es solo un dato positivo. Tiene implicaciones directas en el funcionamiento de los ecosistemas. Como superdepredador, su presencia regula poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio natural. El cambio de categoría de la especie también refleja esta evolución. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza redujo su nivel de amenaza de “en peligro crítico” a “en peligro”. El hecho de que las poblaciones de España y Portugal ya no estén aisladas marca un antes y un después. La diversidad genética aumenta, el riesgo de desaparición se reduce y la especie entra en una fase más sólida. El lince ibérico deja de ser un símbolo de pérdida para convertirse en uno de los ejemplos más contundentes de recuperación ambiental en Europa.