Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del jueves, 29 de enero de 2026.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te informamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.