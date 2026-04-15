La Quiniela de Tucumán llevó adelante este martes, 14 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 14 de abril de 2026. A la cabeza salió el 6268 (Sobrinos). A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar. La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.