Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0411 (Palito).

1° 0411 11° 5469 2° 9625 12° 6073 3° 4966 13° 1465 4° 1940 14° 0461 5° 7117 15° 8938 6° 2494 16° 5236 7° 6223 17° 6982 8° 2954 18° 0946 9° 4689 19° 6972 10° 2504 20° 0337

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.