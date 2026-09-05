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Durante este viernes, 4 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 4 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 0411 (Palito).

 1°0411 11°5469 
 9625  12°6073
 3°4966  13°1465 
 1940  14°0461 
 7117  15°8938 
 6°2494  16°5236
 6223  17°6982 
 2954  18°0946 
 4689  19°6972 
 10°2504 20°0337 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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