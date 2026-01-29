Este miércoles, 28 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4596 (Marido).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 28 de enero

1° 4596 11° 6157 2° 5338 12° 7192 3° 7605 13° 4905 4° 7650 14° 4308 5° 7711 15° 4001 6° 3352 16° 2343 7° 1214 17° 1370 8° 5257 18° 2168 9° 6566 19° 3299 10° 6391 20° 7816

Inauguran un túnel clave bajo las vías del tren para liberar el tráfico de la zona más concurrida de la Ciudad: conectará dos barrios esenciales

Arranca el tren más rápido de América Latina: viaja a 350km/h y es el orgullo de todo el continente/un país

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de seguridad en las relaciones personales.

Por otro lado, si el soñador está en una relación, el sueño puede representar preocupaciones o inseguridades sobre la pareja. También puede ser una manifestación de la relación actual, indicando la necesidad de comunicación y entendimiento en la vida cotidiana.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: