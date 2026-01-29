En esta noticia

Este miércoles, 28 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4596 (Marido).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 28 de enero

 459611° 6157
 2°533812° 7192
 3°760513° 4905
 4°765014° 4308
 5°771115° 4001
 6°335216° 2343
 7°121417° 1370
 8°525718° 2168
 9°656619° 3299
 10°639120° 7816

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de seguridad en las relaciones personales.

Por otro lado, si el soñador está en una relación, el sueño puede representar preocupaciones o inseguridades sobre la pareja. También puede ser una manifestación de la relación actual, indicando la necesidad de comunicación y entendimiento en la vida cotidiana.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:

  • Mentir sobre las apuestas,
  • buscar recuperar pérdidas o
  • depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.