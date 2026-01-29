Este miércoles, 28 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4596 (Marido).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 28 de enero
|1°
|4596
|11°
|6157
|2°
|5338
|12°
|7192
|3°
|7605
|13°
|4905
|4°
|7650
|14°
|4308
|5°
|7711
|15°
|4001
|6°
|3352
|16°
|2343
|7°
|1214
|17°
|1370
|8°
|5257
|18°
|2168
|9°
|6566
|19°
|3299
|10°
|6391
|20°
|7816
Inauguran un túnel clave bajo las vías del tren para liberar el tráfico de la zona más concurrida de la Ciudad: conectará dos barrios esenciales
Arranca el tren más rápido de América Latina: viaja a 350km/h y es el orgullo de todo el continente/un país
¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de seguridad en las relaciones personales.
Por otro lado, si el soñador está en una relación, el sueño puede representar preocupaciones o inseguridades sobre la pareja. También puede ser una manifestación de la relación actual, indicando la necesidad de comunicación y entendimiento en la vida cotidiana.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.