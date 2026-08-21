Este jueves, 20 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7410 (La Leche).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 20 de agosto

1° 7410 11° 3240 2° 4309 12° 0473 3° 8317 13° 6686 4° 9933 14° 9636 5° 8235 15° 3172 6° 5426 16° 9771 7° 9882 17° 0778 8° 2898 18° 5611 9° 5121 19° 5262 10° 1123 20° 0992

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, protección y pureza; señala bienestar, crecimiento y lazos afectivos.

Si aparece limpia y abundante, augura prosperidad; si está derramada o agria, advierte de carencias y tensiones.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.