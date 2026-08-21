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Este jueves, 20 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7410 (La Leche).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 20 de agosto

 741011° 3240
 2°430912° 0473
 3°831713° 6686
 4°993314° 9636
 5°823515° 3172
 6°542616° 9771
 7°988217° 0778
 8°289818° 5611
 9°512119° 5262
 10°112320° 0992

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¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con la leche simboliza nutrición, protección y pureza; señala bienestar, crecimiento y lazos afectivos.

Si aparece limpia y abundante, augura prosperidad; si está derramada o agria, advierte de carencias y tensiones.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.