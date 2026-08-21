Este jueves, 20 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7410 (La Leche).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 20 de agosto
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¿Qué significa soñar con La Leche?
Soñar con la leche simboliza nutrición, protección y pureza; señala bienestar, crecimiento y lazos afectivos.
Si aparece limpia y abundante, augura prosperidad; si está derramada o agria, advierte de carencias y tensiones.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.