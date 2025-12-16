¿Por qué algunas personas tienen canas a los 20 años y cómo revertirlo?

Aunque para muchas personas la llegada de las canas es una cuestión meramente estética, para otras se trata de algo mucho más importante. Aunque no son necesariamente un indicativo de envejecimiento, distintos estudios confirman que las canas pueden impactar en la autoestima y bienestar psicológico.

Cerca del 20% de las mujeres descubre la presencia de canas antes de llegar a los treinta años. Esto se debe a que existen hábitos, a menudo ignorados, que pueden acelerar la aparición de estos tan poco deseados cabellos blancos, como la genética, el estrés y la falta de minerales y vitaminas.

Adiós a las canas: ¿cuál es la vitamina salvadora que evitará que tu pelo no pierda color?

Una investigación realizada por científicos del instituto Mayo Clinic, cuyos resultados se publicaron en la International Journal of Trichology, arrojó como resultado que la falta de vitamina B12 puede provocar la aparición de canas de forma prematura.

En el estudio se pudo ver cómo el 55% de los pacientes que padecían anemia grave, condición provocada por la falta de vitamina B12, sufrieron un encanecimiento prematuro, en comparación con el 30% del grupo de control.

La B12 se obtiene de forma natural a través del consumo de carne y productos lácteos. Por lo tanto, los expertos creen que esta puede ser la explicación de que aquellos que siguen una alimentación vegetariana tengan, frecuentemente, aparición de canas de forma prematura.

Además, suele suceder que los adultos mayores encuentren dificultades para absorber la vitamina B12 durante la digestión.

Alimentación saludable: ¿qué otras vitaminas son importantes para el organismo?

Si bien el estudio realizado determinó que la vitamina B12 es importante para prevenir la aparición de canas, también existen otras vitaminas que no deben faltar en la alimentación de cualquier persona y a continuación te las detallamos:

Vitamina B1: este un nutriente mejora la función del sistema nervioso, activa el metabolismo y estimula la producción de melanina. Se encuentra de forma natural en: legumbres, nueces, maíz, semillas y las pasas.

Vitamina B5: interviene directamente en la formación de anticuerpos y apoya un buen estado de las mucosas, de la piel y del cabello. Se puede encontrar en la yema de huevo, pollo, brócoli, moluscos, leche, palta o el hígado, entre otros.

Vitamina B9: conocida como ácido fólico, sirve para metabolizar los aminoácidos y sintetizar las proteínas. Puede ocasionar cambios de pigmentación en el cabello, uñas y piel. Está presente en la palta, huevos, los cítricos, el brócoli y espinacas, entre otros.

Vitamina C: fundamental para la producción de colágeno, necesaria para la salud de piel y cabello. Esta vitamina la podés encontrar en los cítricos, morrones y kiwis.

Vitamina E: es un antioxidante que contribuye a la mejora de la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Está presente en avellanas, almendras y paltas, entre otros.

¿Por qué salen las canas?

Las canas son pelos que carecen de melanina, pigmento que se ocupa de dar color a la piel, al iris del ojo, al vello corporal y al cabello. Así, el color del pelo viene determinado por la cantidad de melanina que se acumula en él. A más cantidad de melanina, más oscuro es.

Cuando las células llamadas melanocitos, dejan de producir melanina, los cabellos pierden color. El paso de los años en las personas influye de una manera diferente, pero también puede venir ocasionado por la deficiencia de algunos nutrientes.