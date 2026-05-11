Las canas suelen aparecer con el paso del tiempo y, en muchos casos, antes de lo esperado. Frente a esto, muchas personas buscan alternativas naturales antes de optar por tintes químicos, y uno de los remedios más populares es el bicarbonato de sodio. Según especialistas de la Academia Americana de Dermatología, el bicarbonato no tiene la capacidad de devolver la melanina al cabello, por lo que no puede oscurecer las canas ni hacer que desaparezcan. Lo que sí puede hacer es ayudar a reducir los tonos amarillentos o cobrizos que a veces adquiere el cabello canoso por el sol, la contaminación o el uso constante de productos químicos. Además de ayudar a reducir los tonos amarillentos, el bicarbonato también puede aportar otros beneficios al cabello: Aunque no cambia el color de las canas, sí puede mejorar la apariencia general del pelo y dejarlo más limpio. La Clínica Mayo recomienda utilizar el truco del bicarbonato de sodio con moderación, ya que un uso excesivo puede causar irritación o resequedad. La forma más segura de aplicarlo es mediante una pasta ligera: Al tratarse de una sustancia alcalina, el bicarbonato puede modificar el pH natural del cuero cabelludo y provocar molestias como: También se recomienda evitarlo en cabellos teñidos o con tratamientos como keratina, alaciados o procesos químicos, ya que podría dañarlos o disminuir su efecto.