Pocas ideas sobre la muerte están tan arraigadas en la cultura popular como la de que el cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte. Aparece en películas, series y relatos que se transmiten de generación en generación. Sin embargo, la ciencia tiene una respuesta clara y definitiva: eso no ocurre. La explicación parte de un principio básico de biología. Para que una célula crezca necesita metabolismo activo, circulación sanguínea y nutrientes. En el momento en que el corazón deja de latir, todas esas condiciones desaparecen de forma simultánea. Sin sangre que transporte glucosa y oxígeno a los tejidos, la producción de queratina —la proteína que forma el pelo y las uñas— se detiene por completo. Lo que genera la ilusión de crecimiento es un proceso físico diferente: la deshidratación del cuerpo tras la muerte provoca que la piel se retraiga alrededor de los folículos capilares y la base de las uñas. El resultado es que esas estructuras parecen más prominentes o alargadas, cuando en realidad simplemente quedaron expuestas por la contracción del tejido que las rodeaba. El cine y la televisión tuvieron un papel central en la perpetuación de este mito. Escenas en las que personajes fallecidos exhiben rasgos físicos alterados reforzaron en el público una imagen alejada de lo que efectivamente ocurre. La falta de contacto directo con cuerpos después de la muerte hace que pocas personas tengan oportunidad de cuestionar lo que la ficción instaló como verdad. Este caso ilustra con claridad cómo los mitos se sostienen no por evidencia sino por repetición. La ausencia de observación directa, combinada con la potencia de las narrativas culturales, permite que creencias sin fundamento persistan incluso cuando la ciencia ofrece refutaciones simples y documentadas. Hacerse una sola pregunta —¿qué necesita una célula para funcionar?— alcanza para desmoronar décadas de ficción.