Qué significa tener golondrinas anidando en tu casa y por qué nunca deberías sacarlos de su lugar.

Si en tu casa anidó una pareja de golondrinas, lo mejor que podés hacer es no tocar el nido.

En Argentina, estas aves y sus nidos están alcanzados por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que regula la destrucción, captura u hostigamiento de crías, huevos, nidos y guaridas de especies silvestres.

Las golondrinas son aves migratorias que eligen construir sus nidos de barro en aleros y balcones porque encuentran condiciones favorables: aire limpio y abundancia de insectos para alimentarse.

Su presencia suele interpretarse como una señal de buen equilibrio ambiental en la zona .

Por qué conviene dejarlas anidar

El aporte más importante de estas aves es el control biológico de insectos. Cada ejemplar adulto puede comer cientos de mosquitos y moscas por día, lo que reduce de forma natural la presencia de vectores de enfermedades sin necesidad de productos químicos.

Las golondrinas son aves migratorias que eligen construir sus nidos de barro en aleros y balcones porque encuentran condiciones favorables. Generado con IA.

Además, retirar o dañar un nido sin autorización puede constituir una infracción a la normativa ambiental vigente. Según la ley nacional, la caza, captura o destrucción de nidos y crías de fauna silvestre debe ajustarse a los reglamentos que dicten las autoridades de aplicación, tanto nacionales como provinciales.

Antes de tomar cualquier medida sobre un nido, la recomendación es consultar al organismo ambiental de tu provincia o al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Qué hacer si el nido genera molestias

La principal queja de quienes tienen golondrinas en casa son los excrementos que caen en paredes o pisos. Existen soluciones que no implican dañar el nido:

Instalar una bandeja colectora debajo del nido para juntar los residuos.

Colocar nidos artificiales en zonas menos conflictivas de la casa, siempre fuera de la temporada de cría.

Evitar cualquier intervención mientras haya huevos o pichones dentro.

La temporada de cría de las golondrinas suele concentrarse entre la primavera y el verano. Fuera de ese período, y con la orientación de un organismo ambiental, es posible reubicar un nido vacío sin infringir la normativa.

Convivir con golondrinas no solo evita problemas legales: también suma un aliado natural contra las plagas de insectos en el hogar.