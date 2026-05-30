Qué significa que una persona adopte perros de la calle, según la psicología Fuente: Shutterstock

Adoptar un perro que vivió en situación de abandono es una decisión que va mucho más allá de sumar una mascota al hogar.

Para muchas personas representa un acto de compromiso, empatía y responsabilidad que puede reflejar distintos aspectos de su personalidad y de su manera de relacionarse con los demás.

Desde la psicología, las conductas vinculadas al cuidado de animales suelen analizarse como una manifestación de valores, emociones y formas de vinculación.

Por eso, quienes optan por adoptar perros de la calle suelen compartir ciertas características que llaman la atención de los especialistas.

Lo que revela la psicología sobre quienes adoptan perros abandonados

Según distintos enfoques psicológicos, las personas que adoptan animales rescatados suelen mostrar una elevada capacidad de empatía, es decir, la habilidad de comprender el sufrimiento ajeno y actuar para aliviarlo.

Qué significa que una persona adopte perros de la calle, según la psicología Fuente: Shutterstock

La decisión de darle un hogar a un perro que vivió en la calle también puede estar relacionada con:

Un fuerte sentido de la solidaridad.

Mayor sensibilidad frente a situaciones de vulnerabilidad.

Compromiso con el bienestar de otros seres vivos.

Responsabilidad y capacidad de cuidado.

Predisposición a establecer vínculos afectivos duraderos.

Los especialistas señalan que este tipo de conductas no necesariamente responden a un único motivo.

Cada persona tiene razones diferentes para adoptar, pero en muchos casos existe una intención genuina de ofrecer protección y estabilidad a un animal que carecía de ellas.

La conexión emocional que se genera con los perros rescatados

Uno de los aspectos más estudiados por la psicología es el vínculo que suele desarrollarse entre las personas y los animales adoptados.

Muchos dueños perciben que rescatar a un perro implica acompañar un proceso de recuperación física y emocional. A medida que el animal gana confianza, se fortalece una relación basada en el cuidado mutuo y la compañía cotidiana.

Qué significa que una persona adopte perros de la calle, según la psicología Fuente: Archivo

Además, diversas investigaciones han mostrado que convivir con perros puede aportar beneficios emocionales como:

Disminución de la sensación de soledad.

Reducción de los niveles de estrés.

Mayor bienestar emocional.

Incremento de la sensación de propósito y responsabilidad.

Por eso, para la psicología, la adopción de perros de la calle suele interpretarse como una conducta asociada a valores prosociales, empatía y disposición al cuidado, características que favorecen tanto el bienestar de los animales como el desarrollo de vínculos afectivos significativos.

Por qué cada vez más personas eligen adoptar

En los últimos años, la adopción responsable ganó protagonismo frente a la compra de mascotas.

Las campañas de concientización sobre el abandono animal y el trabajo de refugios y organizaciones impulsaron una mirada más comprometida respecto del cuidado de perros y gatos.

Para muchas personas, adoptar no solo significa ofrecer una segunda oportunidad a un animal, sino también construir una relación basada en la confianza, el afecto y el acompañamiento mutuo, una experiencia que la psicología vincula con algunas de las expresiones más visibles de la empatía humana.