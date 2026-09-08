Vivir en plena naturaleza de Costa Rica, con habitación propia y todas las comidas cubiertas, a cambio de cuidar perezosos, monos y aves rescatados. Es la propuesta de un santuario de animales del país, que busca voluntarios de distintas partes del mundo para sumarse a sus tareas de rescate y rehabilitación.

Cómo es la propuesta para vivir en una playa de Costa Rica

La propuesta es la de un centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, donde los voluntarios ayudan a cuidar a animales que fueron heridos, quedaron huérfanos o fueron rescatados del tráfico ilegal de mascotas. Entre las especies que suelen alojar estos santuarios costarricenses están los perezosos, monos, guacamayos, tucanes y otras aves exóticas.

Las tareas habituales incluyen la preparación de alimentos y la alimentación de los animales, la limpieza de los recintos, el mantenimiento del predio y la creación de “enriquecimientos” (estímulos para el bienestar de los animales). En muchos centros, por protección de la fauna, el contacto físico directo con los animales es limitado, ya que el objetivo es que puedan mantener el comportamiento más natural posible.

Vivir en plena naturaleza de Costa Rica, con habitación propia y todas las comidas cubiertas, a cambio de cuidar animales. Shutterstock

Qué ofrece el programa

Este tipo de programa funciona bajo la modalidad de intercambio: el voluntario aporta su trabajo y, a cambio, recibe alojamiento y comida. En el caso de uno de los santuarios disponibles, las condiciones incluyen:

Habitación privada (un cuarto para el voluntario).

Las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) todos los días de la estadía.

Uso de la lavandería y de las áreas comunes.

Tours y paseos gratuitos por la zona, ofrecidos por los anfitriones.

La estadía puede ir de unos pocos días a varios meses, según la disponibilidad del voluntario y del centro. Al vivir en el mismo predio o muy cerca, los participantes conviven con otros voluntarios de distintas nacionalidades, lo que suma al intercambio cultural.