Antes de salir a la ruta, los conductores deben verificar que el vehículo se encuentre en condiciones y que cuente con toda la documentación y los elementos obligatorios para circular.

Llevarlos puede evitar inconvenientes durante un control y es fundamental para viajar de manera segura.

Entre los requisitos se encuentran el DNI, la licencia de conducir, la cédula del vehículo, el seguro vigente y la constancia de RTO o VTV, además de determinados elementos de seguridad que deben estar disponibles dentro del auto.

El elemento obligatorio que todos los autos deben llevar

Uno de los elementos de seguridad exigidos para circular es el matafuego de 1 kilogramo. Debe encontrarse dentro del vehículo y estar disponible ante una eventual emergencia.

También es obligatorio contar con balizas portátiles, que permiten advertir a otros conductores en caso de que el vehículo deba detenerse en la ruta por un desperfecto o una situación imprevista.

Estos elementos forman parte del equipamiento de seguridad que se debe controlar antes de emprender un viaje, especialmente cuando se realizan trayectos largos por rutas nacionales.

Los conductores deben llevar matafuego, balizas portátiles y la documentación obligatoria para circular en rutas nacionales.

Qué documentación deben llevar los conductores

Además de los elementos de seguridad, para circular por el país los conductores deben contar con la documentación correspondiente. La lista oficial incluye:

DNI.

Licencia Nacional de Conducir.

Cédula de identificación del vehículo.

Comprobante de seguro en vigencia.

Constancia de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular).

Patentes legibles, normalizadas y sin aditamentos.

Contar con esta documentación permite acreditar la identidad del conductor, su habilitación para manejar y la situación administrativa y técnica del vehículo.

¿Qué pasa si no llevás los elementos de seguridad obligatorios?

Circular sin la documentación o los elementos de seguridad exigidos puede derivar en una infracción de tránsito y en la aplicación de sanciones, según el tipo de incumplimiento y la normativa vigente. Además, no contar con estos elementos puede dificultar la respuesta ante una emergencia o accidente.

Por eso, antes de iniciar un viaje, es importante verificar que el vehículo tenga todo lo necesario para circular legalmente y reducir riesgos en la ruta.