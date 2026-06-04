Un equipo de la “B” construirá un mega estadio: tendrá una inversión de 3.200 millones u$s y será de los más modernos Fuente: Birmingham City

Un histórico club inglés que actualmente compite fuera de la élite del fútbol europeo sorprendió al mundo con el anuncio de un megaproyecto que promete revolucionar la infraestructura deportiva del Reino Unido. La institución planea construir un estadio futurista con capacidad comparable a la de los grandes escenarios de la Premier League y con un diseño profundamente ligado a la identidad cultural de su ciudad.

Un equipo del ascenso construye un súper estadio

Se trata del Birmingham City FC, que presentó los planes para desarrollar un nuevo estadio con capacidad para 62.000 espectadores, acompañado por un enorme distrito deportivo y de entretenimiento que busca transformar el este de Birmingham.

Aunque actualmente milita fuera de la máxima categoría inglesa, Birmingham City proyecta uno de los estadios más ambiciosos de Europa. El nuevo recinto contará con:

Capacidad para 62.000 espectadores

Tecnología de última generación

Experiencia inmersiva para los aficionados

Espacios comerciales y gastronómicos

Infraestructura preparada para grandes eventos internacionales

Un equipo del construirá un mega estadio: tendrá una inversión de USD 3.200 millones y será de los más modernos. Fuente: Birmingham City.

Estará inspirado en los Peaky Blinders

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su inspiración en los famosos Peaky Blinders, la banda callejera que surgió en Birmingham a finales del siglo XIX y que alcanzó fama mundial gracias a la exitosa serie de televisión.

Los responsables del proyecto buscan que el estadio refleje: