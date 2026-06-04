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Un histórico club inglés que actualmente compite fuera de la élite del fútbol europeo sorprendió al mundo con el anuncio de un megaproyecto que promete revolucionar la infraestructura deportiva del Reino Unido. La institución planea construir un estadio futurista con capacidad comparable a la de los grandes escenarios de la Premier League y con un diseño profundamente ligado a la identidad cultural de su ciudad.
Un equipo del ascenso construye un súper estadio
Se trata del Birmingham City FC, que presentó los planes para desarrollar un nuevo estadio con capacidad para 62.000 espectadores, acompañado por un enorme distrito deportivo y de entretenimiento que busca transformar el este de Birmingham.
Aunque actualmente milita fuera de la máxima categoría inglesa, Birmingham City proyecta uno de los estadios más ambiciosos de Europa. El nuevo recinto contará con:
- Capacidad para 62.000 espectadores
- Tecnología de última generación
- Experiencia inmersiva para los aficionados
- Espacios comerciales y gastronómicos
- Infraestructura preparada para grandes eventos internacionales
Estará inspirado en los Peaky Blinders
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su inspiración en los famosos Peaky Blinders, la banda callejera que surgió en Birmingham a finales del siglo XIX y que alcanzó fama mundial gracias a la exitosa serie de televisión.
Los responsables del proyecto buscan que el estadio refleje:
- La identidad histórica de Birmingham
- El legado industrial de la ciudad
- La estética característica asociada a los Peaky Blinders