El ramal en ejecución se integra a una red que ya supera los 82 kilómetros de túneles construidos. Foto: GCBA.

En esta noticia Así será el nuevo túnel que atravesará tres barrios porteños

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que avanza en la etapa final de la construcción del Ramal Argerich, un túnel hidráulico de casi cinco kilómetros diseñado para transportar grandes volúmenes de agua durante lluvias intensas y reducir el riesgo de inundación en barrios del oeste porteño.

La obra busca mejorar la capacidad de drenaje en una ciudad atravesada por 11 arroyos subterráneos, como informó el área de Infraestructura.

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El ramal en ejecución se integra a una red que ya supera los 82 kilómetros de túneles construidos, y se suma a los 30 kilómetros de obras hidráulicas desarrolladas entre 2016 y 2022.

Los nuevos ramales cumplen un rol clave al ampliar la capacidad de conducción y evitar desbordes. Dentro de la cuenca del arroyo Maldonado —una de las más críticas—, el Ramal Argerich forma parte de la ampliación de la red secundaria junto a otros conductos como Vilardebo, Costa Rica y Acuña. Actualmente, mientras el ramal Muñecas ya fue finalizado, continúan en ejecución tanto Argerich como Miranda.

Estas obras permiten manejar lluvias cada vez más intensas y frecuentes. Foto: GCBA.

Cómo funciona la tecnología utilizada en la obra

La obra se lleva adelante mediante el sistema “pipe jacking”, una tecnología que permite construir túneles y colocar conductos subterráneos sin necesidad de abrir grandes zanjas ni realizar importantes intervenciones en la superficie.

El método emplea una tunelera que avanza desde pozos estratégicamente ubicados, perforando el terreno e instalando, a medida que progresa, los caños que integrarán el nuevo sistema hidráulico.

Gracias a esta técnica, las tareas generan un impacto mucho menor en el tránsito y en la vida cotidiana de los vecinos en comparación con las obras tradicionales, ya que reducen las interrupciones y los trabajos a cielo abierto.