El reciente envío de los F‑15E Strike Eagle para participar en la denominada Operation Epic Fury, en el marco de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán, volvió a situar a este modelo entre los aviones más analizados por su desempeño y versatilidad. Y es que la guerra en Medio Oriente parece estar lejos de terminar. Cuando está a punto de cumplirse un mes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el gobierno de Donald Trump decidió aumentar el despliegue de marines. A la par, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció este viernes que su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, fue abatido por “el bando estadounidense-sionista”, lo que calificó como “un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán”. Días atrás, las defensas de Kuwait derribaron por error tres aeronaves, en un caso de “fuego amigo” confirmado por el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM). Esto volvió a centrar la atención sobre el modelo F-15. A pesar de que Irán al inicio se atribuyó esa acción, luego trascendió esta otra explicación. Si bien los seis tripulantes lograron eyectarse y siguen con vida, y el hecho continúa bajo investigación, el incidente expone tanto los riesgos operativos actuales como la complejidad que implica manejar tecnología militar avanzada en escenarios de máxima tensión. El F‑15E Strike Eagle lleva décadas dentro del inventario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aunque su diseño base nació hace más de 40 años, el programa fue evolucionando con variantes específicas para ampliar capacidades. A pesar del tiempo transcurrido, el F‑15E sigue ocupando un lugar central en la planificación militar de EE.UU. Su permanencia obedece a una combinación de prestaciones que lo mantienen vigente: velocidad, potencia y capacidad de adaptación. Uno de los atributos más destacados del Strike Eagle es su rendimiento en vuelo: El F‑15E Strike Eagle fue concebido para operar con distintos tipos de armamento, desde cargas convencionales hasta equipamiento nuclear, lo que amplía su valor dentro del esquema estratégico estadounidense. Entre los sistemas que puede llevar se destacan: Esta configuración le permite cubrir un abanico amplio de operaciones, desde enfrentamientos aéreos hasta ataques puntuales contra infraestructura terrestre, como centros logísticos o posiciones de misiles.