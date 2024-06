Qué es la teoría de las 27 emociones en las que se basó Intensamente 2

Intensamente 2, la última película de Disney Pixar, se inspira en la teoría de las 27 emociones, que propone un enfoque innovador para entender los estados emocionales humanos.

Esta teoría, que fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, explica que las personas podemos sentir hasta 27 emociones. En esta nueva película, uno de los nuevos estados emocionales que aparece es la ansiedad. ¡Conocé de qué se trata!

¿Qué es la teoría de las 27 emociones?

Según el sitio web Milenio, la teoría desarrollada por investigadores de la Universidad de Berkeley postula que los seres humanos pueden experimentar hasta 27 emociones distintas.

Este estudio empleó diversos estímulos, tanto reales como imaginarios, para observar las respuestas emocionales de los participantes. A partir de estas observaciones, se concluyó que las emociones humanas pueden ser clasificadas en 27 categorías diferentes.

La teoría de las 27 emociones, según la Universidad de Berkeley, amplía nuestro entendimiento sobre la diversidad y complejidad de las experiencias emocionales humanas. (Foto: Unsplash)

Estas emociones abarcan una amplia gama de experiencias emocionales, desde las más comunes y reconocibles hasta aquellas más complejas y sutiles. Entre las emociones identificadas se encuentran:

Admiración

Adoración

Afecto

Alegría

Alivio

Amor

Ansiedad

Asco

Asombro

Compasión

Confusión

Deseo

Diversión

Dolor

Entusiasmo

Envidia

Fascinación

Gratitud

Ira

Irritación

Miedo

Orgullo

Remordimiento

Seguridad

Serenidad

Sorpresa

Tristeza

¿Qué emociones de la teoría aparecen en Intensamente 2?

En la película IntensaMente 2, se exploran diversas emociones humanas a través de personajes que personifican estados emocionales como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el desagrado, la vergüenza, el aburrimiento, la envidia y la ansiedad.

En la película de Intensamente 2 hay 9 de las 27 emociones que explica la teoría. (Foto: Disney)

Cada una de estas emociones juega un papel clave en la narrativa de la protagonista, reflejando cómo nuestras emociones pueden influir en nuestras decisiones y relaciones.