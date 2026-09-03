Confirmado: el Decreto 1310 de 2022 ordena impedir la salida del país a todos los ciudadanos que estén en esta lista

En Colombia, los controles de tránsito y seguridad pueden incluir la inspección del interior de los vehículos cuando las autoridades lo consideren necesario dentro de sus competencias.

En estos procedimientos, la Policía Nacional puede verificar espacios como la guantera para detectar la presencia de elementos cuya tenencia o transporte esté restringido por la legislación.

La situación cobra especial relevancia cuando durante una revisión se encuentran armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales prohibidos o transportados sin la autorización correspondiente , ya que el conductor podría quedar expuesto a diferentes sanciones dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Qué objetos están prohibidos dentro de un vehículo?

No todos los objetos que una persona lleva en su automóvil representan una infracción. Sin embargo, existen elementos cuya tenencia, transporte o utilización está restringida y que pueden generar consecuencias legales si se encuentran durante un procedimiento de control.

Entre los elementos que pueden generar problemas se encuentran:

Armas de fuego que no cuenten con los permisos correspondientes.

Municiones transportadas de manera irregular.

Explosivos o materiales destinados a actividades ilícitas.

Material pirotécnico cuando su transporte o posesión no esté autorizado.

Sustancias peligrosas que requieran permisos especiales y sean trasladadas incumpliendo las condiciones establecidas.

Armas blancas u otros elementos cuando las circunstancias de su porte o utilización estén relacionadas con una conducta ilícita.

Por esta razón, llevar determinados objetos en la guantera, el baúl o cualquier otro espacio del vehículo puede terminar en un procedimiento por parte de las autoridades.

¿La Policía puede revisar la guantera de un carro?

Sí, las autoridades pueden inspeccionar el interior de un vehículo en determinados controles de tránsito y seguridad, siempre dentro del marco de las facultades que les otorga la legislación colombiana.

La guantera no constituye un espacio que quede automáticamente por fuera de una revisión. Durante un procedimiento, los uniformados pueden verificar diferentes partes del automóvil cuando existan circunstancias que justifiquen la intervención o dentro de los controles preventivos correspondientes.

Estas actuaciones, en todo caso, deben desarrollarse respetando los procedimientos establecidos y los derechos de los ciudadanos.

¿Qué pasa si encuentran un arma o un objeto prohibido en el carro?

Las consecuencias dependen del tipo de elemento encontrado, las circunstancias de su transporte y si la persona cuenta con las autorizaciones exigidas.

Cuando se trata de armas de fuego, municiones, explosivos u otros elementos sometidos a controles especiales, el procedimiento puede ir más allá de una simple infracción de tránsito. Las autoridades pueden adoptar medidas como la inmovilización del vehículo e iniciar las actuaciones administrativas o judiciales que correspondan.

En situaciones de mayor gravedad, el caso puede pasar al ámbito penal y el conductor podría enfrentar una investigación por la conducta que se le atribuya.

¿Qué sanciones pueden recibir los conductores?

Dependiendo del caso, las autoridades pueden imponer diferentes medidas. Entre ellas se encuentran multas, inmovilización del vehículo y procesos administrativos, mientras que determinadas conductas pueden derivar además en investigaciones de carácter penal.

La gravedad de la consecuencia dependerá de factores como el objeto encontrado, la cantidad, la forma en que era transportado, los permisos disponibles y las circunstancias concretas del procedimiento.