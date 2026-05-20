Prohíben la venta y exigen el retiro urgente de estas cinco marcas de filtros de agua y productos de limpieza por ser dañinos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición inmediata de varios filtros para agua domiciliaria y productos de limpieza que se comercializaban en Argentina sin contar con los registros sanitarios obligatorios.

La medida fue oficializada a través de las disposiciones 2920/2026 y 2919/2026 publicadas en el Boletín Oficial, donde el organismo explicó que los artículos involucrados no tenían inscripción ante la autoridad sanitaria ni información clara sobre los establecimientos responsables de su elaboración.

¿Qué marcas de filtros de agua prohibió la ANMAT?

La resolución alcanza a todos los dispositivos de acondicionamiento de agua de red y filtros de repuesto de las siguientes marcas:

Vyse

Pideweb

Watercom

Haru

Crafty Solution

Ecoaquas

La prohibición también incluye productos sin marca o sin rotulado identificatorio.

Según informó la ANMAT, la decisión se tomó luego de tareas de fiscalización realizadas por áreas técnicas del organismo, que detectaron irregularidades en la comercialización de estos productos.

Entre los principales incumplimientos se encontraron la falta de registros sanitarios y la ausencia de establecimientos habilitados responsables de la fabricación o distribución.

Por ese motivo, el organismo nacional suspendió el uso, la venta, la publicidad y la distribución de todos los modelos y lotes hasta que regularicen su situación ante la autoridad competente.

Prohíben la venta y exigen el retiro urgente de estas cinco marcas de filtros de agua y productos de limpieza por ser dañinos para la salud

¿Por qué la ANMAT retiró estos productos del mercado?

La investigación comenzó a partir de controles efectuados por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal.

Durante las inspecciones, los especialistas comprobaron que los productos no contaban con inscripción oficial y que tampoco era posible verificar condiciones de seguridad, eficacia o trazabilidad.

Además de ordenar la prohibición, la ANMAT pidió la baja de publicaciones y promociones detectadas en plataformas digitales y abrió un sumario sanitario contra los responsables de la marca Watercom.

La resolución también fue comunicada a organismos de control y defensa del consumidor para ampliar las tareas de fiscalización en todo el país.

ANMAT también prohibió un limpiador de tapizados

En paralelo, la disposición 2919/2026 avanzó contra el producto “Limpia Tapizados” de la marca BORHAM, cuya comercialización quedó prohibida en toda la Argentina.

La medida surgió luego de una inspección realizada en una planta de la empresa Prospray S.R.L., ubicada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Allí, inspectores detectaron que el producto era fabricado y distribuido sin contar con los registros sanitarios obligatorios.

De acuerdo con el acta oficial, la etiqueta del limpiador no incluía datos del establecimiento elaborador ni habilitación correspondiente, incumpliendo así las normas vigentes para este tipo de artículos.

¿Qué medidas tomó la ANMAT contra la empresa?

Tras detectar las irregularidades, la ANMAT inició un sumario sanitario contra la firma Prospray S.R.L. y su director técnico.

El organismo también ordenó retirar las publicaciones comerciales del producto BORHAM que circulaban en internet y remarcó que la medida busca proteger a los consumidores frente a productos cuya seguridad no puede ser garantizada.

Las disposiciones continuarán vigentes hasta que las empresas involucradas regularicen la documentación y obtengan las autorizaciones sanitarias correspondientes.