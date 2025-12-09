Presentarán el tren más veloz de América Latina: alcanzará más de 350km/h y será el orgullo del continente

Los medios de transporte son esenciales para el desarrollo urbano y los trenes son un servicio clave para conectar las ciudades. En este contexto, un país sudamericano anunció la llegada de un tren que transformará por completo los métodos de traslado de pasajeros.

Recientemente, Brasil presentó un ambicioso proyecto para contar con el tren más rápido del continente, que alcanzará una velocidad de 350 km/h y unirá dos ciudades de gran relevancia económica y productiva en el país.

Brasil contará con un tren que alcanzará los 350 km/h: cuál será su diseño

La obra ferroviaria es única en América del Sur y se espera que el tren conecte Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, alcanzando una velocidad de 350 kilómetros por hora.

Además, se estima que el trayecto se complete en dos horas, lo que mejoraría la movilidad de pasajeros y ayudaría a reducir el tráfico en los distritos. Según las proyecciones, el tren TAV (Trem de Alta Velocidade) podría viajar de Río de Janeiro a San Pablo en 1 hora y 45 minutos.

También se indicó que la longitud total sería de 510 kilómetros y se considera uno de los desarrollos ferroviarios más significativos en la historia del continente.

El tramo vial que conecta Río de Janeiro con San Pablo es uno de los más concurridos de Brasil y con la llegada de este tren de alta velocidad, se disminuiría el número de vehículos que circulan a diario. Este tren adoptaría la tecnología avanzada utilizada en Japón y gran parte de Europa.

Mejoras en el transporte ferroviario de América del Sur: el nuevo mega proyecto

El mega proyecto busca duplicar o incluso triplicar el sistema ferroviario actual, ya que las rutas no superan los 160 kilómetros de longitud.

De este modo, el enfoque principal de la obra es mejorar e incrementar el flujo de personas entre ciudades y promover un medio de transporte sostenible, más rápido y seguro, transformando por completo la movilidad en América del Sur.

Las principales características que tendrá el tren de larga distancia:

Distancia total del recorrido de 510 kilómetros, hasta Campinas.

Incluir túneles y viaductos en toda la traza.

Velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.