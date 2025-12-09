La inteligencia artificial predice cuáles podrían ser las ciudades más propensas a caer en la Tercera Guerra Mundial. Fuente: Archivo.

Una nueva alianza entre Brasil y México, las dos economías más grandes de América Latina, está generando preocupación geopolítica a nivel global.

Ambos países fortalecieron su cooperación económica, comercial, diplomática y energética con el objetivo de posicionarse frente a las grandes superpotencias mundiales, como Estados Unidos, China y la Unión Europea.

La unión de las dos mayores potencias latinoamericanas abre un escenario regional con fuerte capacidad de negociación, influencia y autonomía económica.

Se confirma la alianza más temida de América Latina

Brasil y México representan más de la mitad del PBI de América Latina, concentran las mayores poblaciones de la región, controlan recursos estratégicos, lideran la industria automotriz y energética, y actúan como puente entre el continente americano y los mercados internacionales.

Ambos gobiernos vienen trabajando en acuerdos que incluyen cooperación energética, coordinación comercial, intercambio tecnológico, integración industrial y posicionamiento diplomático conjunto frente a debates globales como transición energética, seguridad alimentaria y regulación financiera. Al operar como bloque, ambos países pueden negociar desde una posición más sólida que la que tendrían individualmente.

Este acercamiento también apunta a reducir dependencia de Estados Unidos y China, equilibrando el mapa geopolítico.

Los gobiernos de Brasil y México trabajan en conjunto para consolidar un bloque regional y amenazar a las grandes superpotencias. Foto: Archivo.

Los dos países más poderosos de América Latina se unen y ya hacen temblar a las grandes superpotencias

La alianza entre Brasil y México puede alterar el equilibrio de poder internacional en tres frentes:

El primero es comercial , ya que un bloque coordinado tiene mayor capacidad de negociación ante Washington, Pekín o Bruselas para definir tarifas, tratados, inversiones energéticas y derechos industriales.

El segundo es diplomático , porque ambos países pueden votar en conjunto en organismos multilaterales y alterar decisiones sobre comercio, clima, deuda externa y seguridad internacional.

El tercero es tecnológico y energético, ya que Brasil posee reservas y desarrollos clave en recursos naturales y biocombustibles, mientras México es un actor dominante en petróleo, industria automotriz y cadenas productivas.

Las superpotencias observan que una alianza consolidada puede dificultar la influencia directa en la región, limitar las presiones económicas externas y abrir la puerta a acuerdos alternativos que favorezcan la autonomía latinoamericana.