En esta noticia
El 12 de diciembre marca el cierre de los portales energéticos del año. Este evento cósmico ofrece una poderosa oportunidad para manifestar deseos y metas, abriendo un canal directo hacia el futuro.
¿Cómo aprovechar el Portal 12/12 para manifestar nuestros deseos?
El 12/12 es una fecha cargada de energía para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Es el momento ideal para realizar el "Ritual 12.12“, una práctica diseñada para alinear nuestra voluntad con las fuerzas cósmicas, utilizando la visualización, la fe y la acción consciente para lograr lo que deseamos.
¿Qué se necesita para realizar el ritual?
Para llevar a cabo este ritual, solo necesitas algunos elementos sencillos:
- Una vela
- Papel y algo para escribir
- Fe, concentración y energía positiva
¿En qué consiste el Ritual 12/12?
- Encender la vela: comenzar el ritual encendiendo una vela, simbolizando la luz que ilumina tu camino.
- Conectarte con el presente: tómate un momento para respirar profundamente y centrarte en el aquí y ahora.
- Escribir tus intenciones: escribí en el papel tus deseos para el 2026 como si ya fueran una realidad, en tiempo presente. Agradecé por cada uno de ellos.
- Leer y visualizar: releé tus intenciones con consciencia y visualizá cada uno de esos deseos como ya cumplidos, experimentando gratitud por ello.
- Guardar el papel: colocá el papel debajo de la vela, y en los días siguientes, volvé a encenderla para reafirmar tus metas.
Una vez finalizado el ritual, guarda el papel en un lugar especial. Cada vez que lo releas, recordá que muchas de esas metas ya comenzarán a hacerse realidad en el próximo año.
¿Qué beneficios aporta este portal para el futuro?
Este último portal energético del año ofrece varios beneficios clave:
- Inicio de un nuevo ciclo: marca el comienzo de un período lleno de nuevas oportunidades, ideal para dejar atrás lo que ya no sirve y abrazar lo que está por venir.
- Claridad en las intenciones: es el momento perfecto para definir metas y deseos con precisión, enfocando la energía hacia lo que realmente queremos manifestar.
- Potenciación de la fe y la confianza: la energía de este portal fortalece nuestra creencia en el proceso de manifestación, impulsándonos a actuar con mayor confianza en nuestras decisiones.
- Visualización de logros futuros: al establecer nuestras intenciones con claridad, este portal facilita la visualización de un 2025 lleno de éxitos y crecimiento personal.
- Apertura a cambios positivos: este portal crea un espacio para recibir y abrazar transformaciones significativas, promoviendo un año lleno de manifestaciones positivas.
- Fortalecimiento de la conexión con el universo: alineados con la energía cósmica, este portal nos invita a actuar en armonía con las fuerzas del universo, asegurando que nuestras aspiraciones estén respaldadas por la energía del cosmos.