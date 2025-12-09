Ritual de la canela para la abundancia: guía completa para hacerlo en casa, paso a paso

El 12 de diciembre marca el cierre de los portales energéticos del año. Este evento cósmico ofrece una poderosa oportunidad para manifestar deseos y metas, abriendo un canal directo hacia el futuro.

¿Cómo aprovechar el Portal 12/12 para manifestar nuestros deseos?

El 12/12 es una fecha cargada de energía para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Es el momento ideal para realizar el "Ritual 12.12“, una práctica diseñada para alinear nuestra voluntad con las fuerzas cósmicas, utilizando la visualización, la fe y la acción consciente para lograr lo que deseamos.

¿Qué se necesita para realizar el ritual?

Para llevar a cabo este ritual, solo necesitas algunos elementos sencillos:

Una vela

Papel y algo para escribir

Fe, concentración y energía positiva

¿En qué consiste el Ritual 12/12?

Encender la vela: comenzar el ritual encendiendo una vela, simbolizando la luz que ilumina tu camino. Conectarte con el presente: tómate un momento para respirar profundamente y centrarte en el aquí y ahora. Escribir tus intenciones: escribí en el papel tus deseos para el 2026 como si ya fueran una realidad, en tiempo presente. Agradecé por cada uno de ellos. Leer y visualizar: releé tus intenciones con consciencia y visualizá cada uno de esos deseos como ya cumplidos, experimentando gratitud por ello. Guardar el papel: colocá el papel debajo de la vela, y en los días siguientes, volvé a encenderla para reafirmar tus metas.

Una vez finalizado el ritual, guarda el papel en un lugar especial. Cada vez que lo releas, recordá que muchas de esas metas ya comenzarán a hacerse realidad en el próximo año.

¿Qué beneficios aporta este portal para el futuro?

Este último portal energético del año ofrece varios beneficios clave: