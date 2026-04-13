El avance de la tecnología abrió nuevas puertas para los robos, ya que en los últimos años los delincuentes empezaron a utilizar dispositivos electrónicos para interceptar señales y acceder a los autos sin necesidad de forzar cerraduras. Frente a este escenario, comenzó a circular una solución casera que, aunque parezca simple, puede ayudar a reducir riesgos, como cubrir las llaves con papel aluminio. Los controles de los autos actuales incorporan un chip que emite señales inalámbricas. Gracias a esto, es posible abrir puertas o encender el vehículo sin insertar la llave. El problema aparece cuando esas señales son captadas por equipos diseñados para copiar la información. A través de este método, los delincuentes pueden replicar el código y acceder al auto como si tuvieran el control original. Este tipo de maniobra se basa en detectar la señal cuando el usuario se acerca o se aleja del vehículo, aprovechando la comunicación constante entre la llave y el sistema del auto. El papel aluminio funciona como una barrera que bloquea la transmisión de señales. En términos técnicos, actúa como una especie de “jaula de Faraday”, impidiendo que las ondas electromagnéticas salgan al exterior. Al envolver la llave, se reduce la posibilidad de que esa señal sea interceptada por terceros. De esta forma, se dificulta el uso de dispositivos que buscan copiar los códigos de acceso. Especialistas señalan que el aluminio, por su capacidad conductora, logra interrumpir tanto la emisión como la recepción de radiofrecuencias. Esto protege la información almacenada en el chip del control. Además, no se necesita ningún producto especial, el mismo papel que se utiliza en la cocina puede cumplir esta función. Incluso, sumar más de una capa puede mejorar el nivel de aislamiento. En un contexto donde los métodos de robo crecen cada vez más, este tipo de medidas simples puede aportar una protección extra y ayudar a cuidar el vehículo en el día a día.