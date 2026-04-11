A primera vista parece una excentricidad, pero tiene base científica y hasta la policía lo ha recomendado en varios países. Cada vez más propietarios de autos con sistema de apertura sin llave guardan el llavero dentro del microondas al llegar a casa. El motivo es simple: el interior metálico del electrodoméstico actúa como una jaula de Faraday y bloquea las señales electromagnéticas que emite la llave. El problema que busca resolver esta costumbre se llama relay attack. Las llaves inteligentes modernas emiten de forma continua una señal de radiofrecuencia que el auto reconoce para abrirse o arrancar. Los ladrones trabajan en parejas: uno amplifica la señal del llavero desde el exterior de la casa y el otro, parado junto al vehículo, lo engaña haciéndole creer que el dueño está cerca. El auto se abre, arranca y desaparece. Sin violencia, sin ruido y sin rastro visible. El principio detrás del truco lo describió el físico Michael Faraday en el siglo XIX: un recinto cerrado de material conductor bloquea los campos eléctricos externos. El microondas fue diseñado bajo esa misma lógica para contener las ondas adentro. Apagado, hace exactamente lo contrario: impide que la señal de la llave salga y sea interceptada. De hecho, el presidente del Automóvil Club del Reino Unido adoptó esta medida tras el robo del auto de su esposa y terminó recomendándola públicamente. La solución, sin embargo, no es infalible. Si el microondas tiene pequeñas ranuras en la puerta puede filtrar señal, y si alguien lo enciende por error con el llavero adentro, destruye la electrónica de forma irreversible. Por eso los especialistas prefieren recomendar las bolsas o cajas de bloqueo RFID —conocidas como Faraday boxes— que son compactas, económicas y fueron diseñadas específicamente para este fin. Envolver la llave en papel aluminio también funciona, aunque con menor eficiencia. Lo que este fenómeno deja en claro es que robar un auto ya no requiere fuerza bruta: alcanza con tecnología y coordinación. Frente a eso, cualquier medida de bloqueo de señal gana valor si se combina con hábitos básicos como usar trabas mecánicas de volante, estacionar en lugares visibles y mantener actualizado el software del vehículo.