En redes sociales y foros de limpieza del hogar, cada vez más personas recomiendan mezclar hojas de laurel con bicarbonato de sodio. Se trata de una combinación simple, accesible y fácil de preparar que se utiliza principalmente como complemento en tareas domésticas. Aunque no reemplaza productos específicos, su uso se extendió por sus propiedades asociadas a la absorción de olores y al mantenimiento de ambientes más frescos. Esta mezcla se utiliza sobre todo en espacios cerrados o donde suelen concentrarse olores. Entre los usos más difundidos, se destacan: El método más habitual consiste en colocar bicarbonato de sodio en un recipiente y agregar algunas hojas de laurel encima. Luego, se ubica en el lugar donde se busca mejorar el ambiente. También hay quienes optan por triturar levemente las hojas para intensificar el aroma, aunque esto depende de cada preferencia. El crecimiento de este tipo de prácticas está vinculado a la búsqueda de alternativas simples dentro del hogar. La combinación de ingredientes accesibles y fáciles de conseguir explica por qué miles de personas comenzaron a incorporarla en sus rutinas. Además, forma parte de una tendencia más amplia de trucos caseros que apuntan a complementar la limpieza diaria sin recurrir exclusivamente a productos industriales. Si bien es una práctica extendida, es importante considerar que: