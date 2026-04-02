En tiempos donde el estrés y la ansiedad forman parte del día a día, muchas personas buscan alternativas naturales para mejorar su bienestar. Entre las opciones más destacadas se encuentra el té de romero con laurel, una combinación de hierbas que no solo aporta beneficios para la salud mental, sino que también mejora la digestión y fortalece la memoria. Esta infusión, tradicional en la cocina mediterránea, ha sido objeto de estudios científicos que respaldan sus propiedades terapéuticas. Consumida regularmente, puede convertirse en un aliado natural para afrontar los desafíos cotidianos con mayor serenidad y claridad mental. El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta aromática conocida por sus múltiples beneficios para la salud. Estudios han demostrado que posee propiedades antiinflamatorias, analgésicas y ansiolíticas, ayudando a equilibrar las bacterias intestinales y reduciendo los niveles de ansiedad y estrés. Además, contiene compuestos que favorecen la función cognitiva y la memoria. Por su parte, el laurel (Laurus nobilis) es rico en antioxidantes, vitaminas A y C, hierro, potasio, calcio y magnesio. Estas propiedades contribuyen a combatir la hinchazón abdominal, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Preparar esta infusión es sencillo y requiere pocos ingredientes: Hierve el agua y añade el romero y las hojas de laurel. Deja reposar durante 10 minutos, cuela y bebe caliente. Para mejorar el sabor, puedes añadir una cucharadita de miel y unas gotas de limón. Se recomienda tomar una taza en ayunas por la mañana para aprovechar al máximo sus beneficios. También puede consumirse antes de dormir como un calmante natural que ayuda a conciliar el sueño. Aunque el té de romero con laurel ofrece numerosos beneficios, es importante consumirlo con moderación y tener en cuenta algunas precauciones: Siempre es aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de incorporar nuevas infusiones a tu rutina, especialmente si estás tomando medicamentos o tienes condiciones médicas preexistentes.