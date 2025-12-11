Las hojas de laurel siempre han sido vistas como un canal natural de energía, capaces de abrir caminos y atraer prosperidad, en esencia, son atraedoras de fortuna y riqueza que se potencia con un simple ritual intencionado. Su aroma, su fuerza y su uso ancestral las convierten en una aliada ideal para cerrar ciclos y llamar abundancia.

En la mitología griega, el laurel era símbolo de victoria y protección divina, asociado a Apolo y a quienes buscaban inspiración, claridad y éxito. Con el tiempo, su energía se transformó en un amuleto universal para atraer fortuna y buena suerte.

Bajo la creencia de la ley de atracción, este ritual guardar esa mística, y con el poder de las hojas de laurel, este amuleto será un imán para frenar la pobreza, porque abre los caminos, aleja las energías que no dejan llegar la abundancia y atrae el oro y el dinero.

Laurel y su ritual más efectivo

El ritual poderoso de las 7 hojas de laurel, canela y metal noble

Este ritual combina la energía protectora del laurel, la vibración expansiva de la canela y el magnetismo del oro o la plata. Es una mezcla potente que, según la tradición, despierta la abundancia dormida y limpia la energía financiera estancada.

La bolsa verde actúa como un pequeño portal de crecimiento, atrayendo dinero y oportunidades. El metal o ya sea un objeto personal o monedas doradas vigentes, sella la intención y ancla la prosperidad en el plano material.

Paso a paso de este ritual

Coloca 7 hojas de laurel dentro de una bolsa pequeña de tela verde.

Agrega canela, ya sea en astillas o en polvo.

Introduce un objeto tuyo de oro o plata.

Si no tienes, coloca monedas doradas de circulación vigente.

Cierra la bolsa pensando en abundancia, estabilidad y crecimiento.

Guárdala en un lugar seguro, donde no reciba energías ajenas.

Ritual con hojas de laurel Freepik

Cuándo hacerlo para que funcione mejor

Este ritual con hojas de laurel se realiza el 31 de diciembre, momento en que la energía del cierre de año se mezcla con la fuerza renovadora del ciclo que inicia. La tradición indica conservarlo durante las cabañuelas, es decir, hasta el 12 de enero, para sellar la intención durante los primeros días del año.

La clave es hacerlo con enfoque, confianza y deseo de transformar tu relación con el dinero. Este ritual simboliza abrir el camino al oro, la prosperidad y las oportunidades que 2026 quiere acercarte.