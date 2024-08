¿Por qué hay personas que no miran a los ojos durante una conversación?

La comunicación no verbal se analiza para conocer lo que realmente se quiere expresar y no se puede decir. Esto es una característica de las personas que en ocasiones no pueden mirar a la cara al otro durante una conversación.

Una de las razones principales es la timidez, esa tendencia a evitar las interacciones sociales por miedo a fracasar a la hora de participar apropiadamente en situaciones sociales, como así también el temor por el rechazo y lo que el otro piense de mí.

¿Qué es la comunicación no verbal?

La comunicación no verbal es también llamada lenguaje corporal. Se trata del proceso de envío y recepción de mensajes sin usar palabras, habladas o escritas.

En una comunicación cara a cara, el comportamiento no verbal es imprescindible para aportar información que no se dice de maneral oral o escrita.

¿Por qué hay personas que no miran a la cara en una conversación?

Según el doctor Ronald E. Riggio, docente de liderazgo y psicología organizacional en Claremont McKenna College, EEUU, "los ojos se pueden usar para engañar a otros".

"Nuestra propia investigación sobre el engaño se encontró con un hallazgo interesante. Aunque comúnmente se cree que un mentiroso no puede mirarte a los ojos, nuestros resultados sugirieron lo contrario", explicó Riggio en un artículo publicado en Psychology Today.

Y añadió: "Cuando se les pidió a las personas que dijeran la verdad o mintieran, los mentirosos tendían a entablar más contacto visual que cuando decían la verdad. ¿Por qué? P orque probablemente conocían la creencia común sobre el engaño y compensaban en exceso con los ojos cuando mentían ".

En otro artículo de ese portal, se explicó que una persona puede "no hablar", pero aun así "sigue emitiendo señales no verbales". La mirada es "única" en el sentido de "es tanto un canal (receptor) como una señal (emisor)".

Por otro lado, el habla presta atención con la mirada del que escucha para averiguar si el otro está atento y así saber en qué momento tomar la palabra.

La desviación de la mirada en exceso puede constituirse en conductas desadaptativas en la comunicación con los demás, pero también indica sentimientos activos de forma amistosa.

Para mantener la mirada los expertos recomiendan:

Conversación incómoda : se recomienda introducir movimientos al mismo tiempo que se intenta mirar a los ojos. Puede resultar empezar la conversación mientras se está cocinando, para así cruzar miradas con la otra persona todo el tiempo.

Contacto visual con acercamientos : se recomienda no mirar todo el rato. Para indicar por qué se desvía la mirada se puede decir: "Discúlpame, pero no te estaba mirando porque estaba pensando".