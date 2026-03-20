Caminar mirando al piso o evitar el contacto visual es un comportamiento sumamente estudiado por la psicología y el lenguaje no verbal. Desde las ciencias sociales explican que no tiene una sola causa, sino que remite a emociones, rasgos de personalidad, procesos cognitivos y hasta factores neurológicos. Desde la psicología explican que caminar mirando al piso puede tener diversos significados: Unas de las explicaciones más respaldadas es la ansiedad social. Las personas sienten que están siendo observadas o evaluadas tienden a evitar el contacto visual como forma de exposición. Evitar los ojos de las demás personas puede reducir la sensación de exposición y funcionar como una forma de “escudo emocional”. Diversos estudios afirman que mirar a los ojos aumenta la activación emocional, por lo que evitarlo puede ayudar a disminuir el estrés. Este comportamiento también está asociado a cómo una persona se percibe a sí misma. Las personas con baja autoestima tienden a encorvarse y bajar la mirada para evitar “exponerse”. Este lenguaje corporal puede significar alguna inseguridad interna. Desde la psicológica explican que puede no ser algo negativo. Existe evidencia científica que afirma que desviar la mirada al caminar puede ayudar a pensar mejor. Según la Universidad de Stirling, apartar la vista durante una tarea puede: Esto se debe a que el rostro humano suele transmitir mucha información y puede distraer al cerebro. Por ende, quien camina mirando al piso puede estar simplemente pensando profundo.