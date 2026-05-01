La relación entre el dinero y la felicidad ha sido debatida durante décadas. Sin embargo, algunos estudiosos de la psicología sugieren que los ingresos sí influyen en el bienestar de las personas, especialmente al permitir cubrir necesidades básicas y reducir situaciones de vulnerabilidad. El psicólogo social Daniel Gilbert, profesor de psicología en Harvard University, explicó en una conferencia académica por qué el dinero puede aumentar la felicidad: ayuda a las personas a evitar muchas formas de sufrimiento cotidiano. “Cuando la gente tiene hambre, frío o está enferma, no es feliz”, señaló y añadió: "El dinero hace absolutamente feliz a la gente porque les saca de casi todas las formas de miseria humana". De acuerdo con el investigador, los estudios evidencian que las personas con menos recursos experimentan aumentos importantes en su bienestar al ver crecer sus ingresos. Esto se debe a que el dinero es la puerta para acceder a aspectos básicos y esenciales como Cuando esas necesidades están cubiertas, el bienestar suele mejorar. Gilbert señala que la relación entre dinero y felicidad no crece indefinidamente, pues en los niveles más altos de riqueza el efecto tiende a estabilizarse. El psicólogo también citó investigaciones de los premios Nobel Daniel Kahneman y Angus Deaton sobre la relación entre las conexiones humanas y el bienestar Un estudio realizado por ambos investigadores en 2010 encontró que las relaciones sociales pueden tener un impacto aún mayor que el dinero en el estado de ánimo. El experto indica entonces que pasar un día con seres queridos tiene un impulso emocional mucho mayor que aumentar los ingresos, siendo este otro de los ingredientes analizados para la “receta” de la felicidad.