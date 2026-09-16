Exceder los límites de velocidad es una falta grave y puede tener consecuencias más severas que una multa.

Debido a la Ley Nacional de Tránsito, acumular infracciones contempla la pérdida de puntos en el sistema de scoring.

Cada licencia nacional de conducir empieza con 20 puntos, los cuales se descuentan de manera gradual conforme se cometan infracciones.

¿Qué pasa cuando se excede el límite de velocidad?

El Decreto Reglamentario 437/2011 establece que no respetar los límites de velocidad puede generar una multa de entre 150 y 1.000 unidades fijas y una quita de 5 puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

El artículo 50 de la Ley de Tránsito limita la velocidad a 40 km/h en calles ubicadas en zonas urbanas.

Cuando el exceso de velocidad es de 30% más que el límite, la infracción contempla la quita de 10 puntos.

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¿Te pueden suspender la licencia por exceso de velocidad?

Exceder la velocidad de por sí no genera una inhabilitación en la licencia, sino que genera la pérdida de hasta 5 puntos.

Podrá afectar a los automovilistas que hayan acumulado infracciones y quita de puntos. Si el conductor solo tenía 10 puntos y excede la velocidad en más de 30% quedará sin la posibilidad de manejar.

Cómo funciona el sistema de scoring

El scoring nacional otorga inicialmente 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir. Estos se van descontando de acuerdo con la gravedad de las infracciones cometidas.

De esta manera, cuando se producen varias faltas en un mismo hecho, el régimen establece que pueden descontarse como máximo 15 puntos, salvo que la suma correspondiente sea menor.

Por eso, acumular multas no solamente puede representar un mayor gasto para el conductor: también puede comprometer su habilitación para manejar.