Muchas personas en Colombia creen que recibir una herencia garantiza automáticamente la propiedad de los bienes familiares. Sin embargo, expertos en bienes raíces alertan que dejar pasar el tiempo sin iniciar el trámite legal puede convertirse en un problema serio para los herederos. La legislación colombiana permite que una persona adquiera un inmueble por medio de la prescripción adquisitiva extraordinaria, una figura que aplica cuando alguien ejerce posesión continua sobre un bien durante un largo periodo. Esto suele ocurrir cuando uno de los familiares vive en la propiedad y el resto se desentiende completamente. Según especialistas, el riesgo aumenta cuando los demás herederos no participan en pagos, mejoras o reclamaciones legales sobre el inmueble. En esos casos, quien permanezca ocupando la vivienda podría terminar solicitando judicialmente el reconocimiento como único dueño del patrimonio. El principal riesgo aparece cuando solo uno de los beneficiarios administra la vivienda o terreno heredado mientras los demás permanecen ausentes durante años. Esa conducta puede ser utilizada como prueba dentro de un proceso judicial. Sandro Hernández, experto en bienes raíces, advirtió a RedMás que muchos colombianos pierden sus derechos “por haber confiado y no haberle prestado atención a esa herencia”. El especialista explicó que quien permanezca en posesión del inmueble puede demostrar que actuó como propietario exclusivo durante más de diez años bajo ciertas condiciones: Los abogados recomiendan iniciar rápidamente la sucesión en Colombia para evitar disputas familiares y proteger los derechos patrimoniales. La normativa colombiana establece que esta figura permite obtener la propiedad de un bien aun sin escrituras válidas, siempre que la posesión cumpla determinadas condiciones durante varios años. El proceso no ocurre automáticamente. Para que tenga validez, debe existir una decisión judicial o un trámite notarial que reconozca formalmente al nuevo propietario del inmueble. Especialistas también recomiendan acudir a la vía judicial cuando existan desacuerdos entre familiares, ya que dejar pasar el tiempo podría facilitar que un solo heredero termine reclamando todos los bienes de la familia.