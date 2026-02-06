Cuando una persona fallece, comienzan los trámites para la correcta división de la herencia. En este marco, iniciaron una prueba piloto de un proceso de sucesión automatizada que buscará agilizar y simplificar el procedimiento cuando no exista un testamento. Así lo comunicó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), al asegurar que se modificarán los inicios de los juicios por sucesión. Este sistema, que comenzó a funcionar en noviembre de 2025 como fase experimental, permitirá a abogados y profesionales iniciar causas sucesorias a través de una plataforma digital integrada a la Mesa Virtual del Poder Judicial. Hasta ahora, las causas sucesorias sin testamento —también llamadas intestadas— se tramitaban tradicionalmente mediante presentaciones en formato físico (con envío de la llamada “foja cero”) ante los tribunales competentes. Con la herramienta digital, toda la información inicial puede cargarse y organizarse a través de la Mesa Virtual, lo que reduce errores formales y simplifica la gestión del expediente judicial. Durante esta etapa piloto, los profesionales todavía deberán enviar la “foja cero” al sistema de Mesa Única Informatizada (MUI). Si el expediente se sortea en alguno de los juzgados incluidos en la prueba piloto, se notificará al profesional para que complete la demanda en la sección específica de la plataforma. Caso contrario, el trámite continuará por el método convencional. A pesar de tratarse de una fase piloto, los casos tramitados mediante este nuevo sistema tendrán plena validez jurídica y seguirán la normativa procesal vigente en Entre Ríos, consolidando el acto electrónico como un medio válido para iniciar y gestionar sucesiones sin testamento. La puesta en marcha responde a una política de modernización e innovación tecnológica del Poder Judicial, orientada a hacer más eficientes los procesos judiciales y adaptarlos a la era digital. Con este enfoque, se busca además uniformar criterios, reducir errores formales y brindar claridad sobre los requisitos de inicio de estos trámites. El proyecto de automatización no surgió de forma aislada: en marzo de 2025, el STJER había presentado el plan denominado “Automatización de Procesos Sucesorios”, que proponía desarrollar herramientas informáticas y un formulario único para facilitar la carga de datos. Ese diseño inicial contemplaba integrarse con el sistema de gestión electrónica del Poder Judicial (SIRIRI) y extenderse progresivamente a todos los juzgados de la provincia. Para los profesionales que representan a herederos, la prueba piloto del sistema automatizado representa una alternativa más rápida y clara para iniciar causas sin testamento, con una guía integrada sobre los requisitos y la documentación necesaria. Para los ciudadanos, especialmente familiares directos que deben enfrentar estos trámites tras un fallecimiento, la digitalización promete menos tiempos de espera, menor carga de gestión física y procesos más transparentes desde el inicio de la causa.