Los cónyuges serán los únicos herederos si se satisfacen estas condiciones. (Foto: Freepik).

El marco legal colombiano establece el procedimiento para la administración y distribución de bienes tras el fallecimiento de un individuo. En los casos donde existe un testamento válido, este sirve como la guía principal para la repartición del patrimonio, siempre que se haya confeccionado de manera voluntaria y con la plena capacidad jurídica del testador.

La situación se complica cuando un juez determina que dicho testamento no satisface las condiciones legales, ya sea por irregularidades formales, falta de voluntad genuina o problemas en la capacidad mental del testador.

Si el testamento resulta anulado, la herencia se tramita a través de la sucesión intestada, un proceso en el cual la legislación establece los herederos y las proporciones correspondientes, sin considerar disposiciones previas que no fueron validadas.

¿En qué situaciones se anula un testamento?

Un testamento puede declararse inválido en Colombia cuando se comprueba alguna de estas situaciones:

Incapacidad mental del testador al momento de otorgarlo: no tenía plena comprensión de sus actos.

al momento de otorgarlo: no tenía plena comprensión de sus actos. Falta de libertad : hubo engaño, presión, amenazas o influencia indebida de terceros.

: hubo engaño, presión, amenazas o de terceros. Desconocimiento de las formalidades exigidas por la ley para su elaboración y autenticidad.

Ante cualquiera de estos escenarios, un juez puede dejar sin efecto el testamento y ordenar que la herencia se reparta bajo las reglas de la sucesión intestada.

Modificaciones en la sucesión de bienes en Colombia: testamentos y herencias intestadas. (Foto: Freepik).

Sucesión intestada: qué es, cómo funciona y quién hereda

Cuando no existe un testamento válido, la legislación estipula que la distribución de los bienes se realice a través de sucesión intestada. El Código Civil establece el siguiente orden de herederos:

Primero, los descendientes (hijos y, en ausencia de estos, los nietos) son los herederos.

(hijos y, en ausencia de estos, los nietos) son los herederos. En caso de no haber descendientes, los ascendientes (padres y abuelos) son los que siguen en la línea sucesoria.

(padres y abuelos) son los que siguen en la línea sucesoria. En todas las situaciones, el cónyuge o compañero(a) permanente tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda.

o tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda. Si ninguno de los anteriores se encuentra, la masa hereditaria se distribuye entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

De este modo, la normativa asegura la participación del cónyuge o pareja permanente en la sucesión, aún en situaciones donde existan otros beneficiarios que cuenten con un derecho preferente.

Cambian las sucesiones en Colombia: los conyugues como únicos herederos. (Foto: Shutterstock).

Nulidad del testamento: consecuencias legales en la herencia

Cuando un testamento es declarado nulo, la última voluntad del difunto deja de tener efecto, lo que implica que la distribución de los bienes se llevará a cabo conforme a lo estipulado por la ley. Esta situación podría dar lugar a conflictos familiares, especialmente si el documento contenía cláusulas que beneficiaban a determinadas personas.