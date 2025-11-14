Cáscara de naranja con vinagre: por qué sugieren esta mezcla y para qué funciona. (Imagen: archivo).

La mezcla de cáscara de naranja y vinagre blanco se ha popularizado como un limpiador multiuso efectivo. El ácido acético presente en el vinagre, combinado con los aceites esenciales cítricos, como el d-limoneno de la cáscara, facilita la eliminación de grasa, la neutralización de olores y proporciona un brillo natural , todo ello sin recurrir a productos químicos agresivos.

En un contexto de ahorro y prácticas de limpieza sustentable, numerosos hogares han comenzado a reutilizar estas cáscaras que anteriormente se desechaban. De este modo, logran obtener un limpiador económico, con un aroma natural y adecuado para las tareas cotidianas.

Cómo hacer la mezcla de manera correcta

Coloque en un frasco de vidrio cáscaras limpias de naranja (sin restos de pulpa) y cúbralas con vinagre blanco. Cierre el envase y deje reposar de 10 a 14 días en un lugar oscuro. Posteriormente, cuele y diluya 1:1 en agua para utilizarlo como limpiador diario. Si lo desea, añada unas gotas de aceite esencial cítrico para intensificar el aroma.

Aplique la solución en superficies no porosas como acero inoxidable, vidrio, grifería y horno microondas. También es eficaz para tachos de basura, heladeras y baños. Evite su uso sobre mármol, granito, piedra caliza, madera sin sellar y pantallas electrónicas.

Precauciones y advertencias importantes para tu seguridad

No mezclar con lavandina (cloro). Realice siempre una prueba previa en un área pequeña y discreta. Almacene el producto debidamente rotulado, fuera del alcance de niños y mascotas. Si presenta piel sensible, es recomendable utilizar guantes.

La infusión concentrada tiene una duración de hasta 3 meses si se mantiene bien cerrada. La versión diluida, por su parte, se conserva aproximadamente entre 4 a 6 semanas.

Usos prácticos del limpiador casero:

Cocina : elimina grasa en hornallas, campanas y azulejos.

: elimina grasa en hornallas, campanas y azulejos. Olores : eficaz para tachos, heladeras y desagües.

: eficaz para tachos, heladeras y desagües. Vidrios y acero : proporciona brillo y reduce marcas.

: proporciona brillo y reduce marcas. Repelente suave : el aroma cítrico contribuye a alejar hormigas con limpieza frecuente.

: el aroma cítrico contribuye a alejar hormigas con limpieza frecuente. Baño : útil para eliminar sarro leve en griferías y cerámicos.

: útil para eliminar sarro leve en griferías y cerámicos. Pisos lavables: diluir más (1 parte de concentrado por 3-4 de agua).