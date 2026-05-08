El lavarropas portátil gana más terreno en departamentos chicos, casas sin lavadero y hogares que buscan bajar el monto de la factura de luz. No necesita plomero, no ocupa el espacio de un electrodoméstico tradicional y se guarda en cualquier rincón cuando no se usa. El modelo que circula con más fuerza en redes tiene apenas 47 cm de ancho, pesa menos de 15 kg y se enchufa directamente a cualquier tomacorriente estándar. No requiere conexión fija a la cañería: el agua se carga a mano o con una manguera simple, y el desagüe también es manual. Este tipo de lavarropas compacto sin instalación suele incluir entre 3 y 5 funciones de lavado: ciclo normal, rápido, delicado, pesado y solo centrifugado. Algunos modelos también incorporan control de temperatura del agua, con opciones de frío, tibio y caliente. Es ideal para: No reemplaza al lavarropas de 8 o 10 kilos para una familia grande. Sin embargo, para un uso personal o de a dos, cubre perfectamente la demanda semanal. El consumo energético es uno de los puntos más fuertes de estos equipos. Mientras un lavarropas doméstico tradicional consume entre 0,5 y 1,5 kWh por ciclo, los modelos portátiles de esta categoría trabajan con motores de entre 40 y 300W, muy por debajo de los estándares. Los modelos más vendidos en plataformas argentinas tienen estas características en común: Un punto a tener en cuenta es que la mayoría no centrifuga con la misma potencia que un lavarropas convencional, por lo que la ropa puede salir más húmeda y requerir más tiempo de secado. Si se planea comprar un electrodoméstico así, se deben tener en cuenta las siguientes advertencias: No obstante, para quienes viven en espacios reducidos o buscan una solución de lavado más económica en el día a día, este electrodoméstico es una alternativa sólida que ya tiene miles de compradores en el país.