¿Por qué colocar una botella con agua cerca de la ventana?

Una botella de plástico llena de agua puede convertirse en un curioso aliado dentro del hogar. Aunque parece un objeto colocado al azar, muchas personas la ubican cerca de ventanas, puertas y balcones con un objetivo concreto.

El método se volvió popular porque es económico, sencillo y no requiere comprar ningún producto especial. La teoría detrás del truco está relacionada con los reflejos que genera el agua cuando recibe luz.

¿Por qué colocar una botella con agua cerca de la ventana?

La explicación más difundida sostiene que el agua actúa como una especie de prisma. Cuando los rayos del sol atraviesan la botella, se producen reflejos y destellos que pueden alterar la percepción de algunos insectos.

Las moscas, en particular, poseen ojos compuestos capaces de detectar cambios de luz y movimiento. Por eso, según quienes utilizan este método, los reflejos generados por la botella podrían resultar molestos o desorientadores y hacer que eviten acercarse.

Esta misma teoría se utiliza para explicar el tradicional método de las bolsas transparentes llenas de agua que suelen colocarse en puertas y ventanas.

¿Por qué colocar una botella con agua cerca de la ventana? ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cómo hacer el truco de la botella con agua

El procedimiento es muy sencillo y solamente requiere algunos elementos que suelen estar disponibles en cualquier casa:

Una botella de plástico transparente.

Agua.

Un hilo, soga o elemento resistente para sujetarla.

Un lugar cercano a una ventana, puerta o balcón donde pueda recibir luz.

La idea es llenar la botella con agua y colocarla cerca de los lugares por donde suelen ingresar los insectos. Quienes lo utilizan suelen elegir espacios donde haya buena iluminación para favorecer los reflejos.

Una precaución importante si se usa para los mosquitos

Si la botella queda en el exterior, es fundamental evitar que el agua permanezca estancada durante períodos prolongados. Los mosquitos pueden utilizar recipientes con agua acumulada para reproducirse , por lo que las autoridades sanitarias recomiendan vaciar y limpiar regularmente cualquier objeto que pueda acumular agua.