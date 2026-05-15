La humedad en las ventanas es un problema muy común durante los días fríos o en ambientes con poca ventilación. La condensación puede generar manchas, olor desagradable e incluso favorecer la aparición de moho dentro del hogar. Frente a esto, comenzó a viralizarse un truco casero tan simple como inesperado: poner un tenedor junto a la ventana. Aunque parece extraño, muchas personas lo recomiendan porque ayuda a combatir la acumulación de humedad de forma práctica y económica. El truco del tenedor se utiliza principalmente para ayudar a reducir la condensación que aparece sobre los vidrios cuando hay mucha diferencia entre la temperatura interior y exterior. En algunos hogares, este método se combina con pequeños recipientes o paños absorbentes para mejorar la circulación del aire cerca de la ventana. La idea consiste en usar el tenedor como soporte para mantener ligeramente separada una cortina, un trapo absorbente o incluso una pequeña abertura en la ventana. De esta forma, el aire circula mejor y la humedad acumulada tiene menos posibilidades de quedarse atrapada sobre el vidrio. Aunque no reemplaza soluciones definitivas contra la humedad, muchas personas lo consideran un recurso útil para disminuir el agua condensada en ventanas durante el invierno. La condensación aparece cuando el aire caliente y húmedo del interior entra en contacto con superficies frías, como los vidrios de las ventanas. Esto provoca pequeñas gotas de agua que, con el tiempo, pueden generar problemas en paredes, marcos y cortinas. Para reducir la humedad dentro de la casa, especialistas recomiendan: Estos hábitos ayudan a disminuir la condensación y prevenir la aparición de hongos o malos olores. El método es sencillo y no requiere materiales costosos. Muchas personas lo utilizan especialmente durante las noches o en jornadas con mucha humedad ambiental. Además, algunos complementan este truco colocando sal gruesa o bicarbonato cerca de la ventana para absorber parte de la humedad ambiental. Si bien se trata de una solución casera, puede ayudar a disminuir la condensación en ventanas y mejorar el ambiente dentro del hogar durante las épocas más frías del año.