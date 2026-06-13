Poner un imán arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Cada vez aparecen más trucos caseros relacionados con el módem o router de WiFi. Desde colocar papel aluminio hasta ubicar determinados objetos cerca del equipo, muchas personas buscan formas simples de mejorar la conexión a internet en sus hogares.

Uno de los consejos que más circula en redes sociales consiste en colocar un imán sobre el módem.

Aunque algunos usuarios aseguran que ayuda a mejorar la señal, los especialistas explican que el verdadero motivo para utilizarlo es muy diferente y no tiene relación directa con la velocidad del WiFi.

Para qué sirve poner un imán arriba del módem

Los imanes suelen utilizarse para organizar espacios y sujetar pequeños objetos metálicos que de otro modo podrían perderse fácilmente.

Poner un imán arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Algunas personas aprovechan la parte superior del módem para colocar un pequeño imán y mantener a mano clips, llaves pequeñas, tornillos o herramientas livianas relacionadas con la instalación del servicio.

En otros casos, el imán simplemente cumple una función práctica para identificar el equipo dentro de oficinas, comercios o espacios donde conviven varios dispositivos electrónicos similares.

¿Un imán puede mejorar la señal de WiFi?

La respuesta es no. No existe evidencia técnica que demuestre que colocar un imán sobre un módem o router mejore la velocidad de internet, amplíe la cobertura de la señal o reduzca las interferencias.

Poner un imán arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Las redes WiFi funcionan mediante ondas de radio y el rendimiento depende de factores como la ubicación del equipo, la cantidad de dispositivos conectados, la presencia de paredes, la distancia y la calidad del servicio contratado.

Por ese motivo, los expertos señalan que un imán común no genera beneficios sobre el funcionamiento de la conexión inalámbrica.

Qué recomiendan hacer para mejorar el WiFi de forma real

Si el objetivo es obtener una mejor cobertura o mayor estabilidad en la conexión, existen medidas mucho más efectivas:

Colocar el módem en una zona central de la vivienda.

Evitar esconderlo dentro de muebles o cajones.

Mantenerlo alejado de electrodomésticos que generen interferencias.

Reiniciar el equipo periódicamente.

Actualizar el firmware cuando el fabricante lo permita.

Utilizar repetidores o sistemas mesh en viviendas grandes.

Estas acciones sí pueden influir directamente en la calidad de la señal y ayudar a reducir problemas de cobertura.

Un detalle importante antes de colocar cualquier objeto sobre el módem

Los técnicos recomiendan evitar cubrir las rejillas de ventilación del equipo. Los módems y routers generan calor durante su funcionamiento y necesitan disiparlo correctamente para evitar sobrecalentamientos.

Por eso, si se coloca un imán u otro objeto sobre el dispositivo, es importante que sea pequeño y que no obstruya la circulación de aire. De esta manera se evita afectar el rendimiento o la vida útil del equipo.